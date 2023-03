Au procès de l'incendiaire de la cathédrale de Nantes : "j'ai perdu le contrôle"

Emmanuel Abayisenga arrive dans son box en boitillant. Sa silhouette frêle flotte dans un blouson rouge. De grosses lunettes carrées mangent son visage émacié. Il a une petite moustache et une fine barbichette dépasse de son masque chirurgical à demi-baissé. Ce Rwandais de 42 ans se met à parler français, d’une voix si imperceptible que la présidente lui demande de s’exprimer en kyniarwanda, sa langue natale, et c’est l’interprète qui traduit. Emmanuel Abayisenga reconnaît très vite ce qu’on lui reproche à ce procès, c’est bien lui qui a mis le feu à la cathédrale de Nantes le samedi 18 juillet 2020.

Le prévenu raconte une agression en 2018

Il raconte qu’il était en train de prier ce matin-là, après une nuit d’insomnie. Il était arrivé tôt dans l’édifice religieux dont il avait les clés. Il était bénévole pour le diocèse qui l’avait hébergé gratuitement. La veille au soir, il avait été chargé de fermer la cathédrale. Ce samedi-là, il dit qu’il se recueillait pour “trouver l’apaisement” quand il a “perdu le contrôle” de lui-même près de la sacristie. C’est l’endroit précis où il affirme avoir été agressé fin 2018, par un homme qui s’en serait pris à lui parce qu’il n’était pas prêtre. Cette agression aurait dégradé sa santé physique et son état mental. Depuis, il se plaint de troubles de l’audition et d’énurésie.

Ce samedi matin de juillet, brutalement, l’agression et ses conséquences lui seraient revenues comme dans un flash, sa colère serait montée, exacerbée par son mal-être physique de l’instant. Alors, il a empilé des chaises et des cartons, il a attrapé un liquide inflammable et tout fait flamber avec une bougie, en trois endroits différents. Près du grand orgue multiséculaire dont la sonorisation l’assourdissait, près d’un plus petit et du tombeau de François II, et sous un magnifique tableau d’Hippolyte Flandrin datant du 19e siècle. Quand il a vu l’ampleur des flammes, il s’est enfui. Il était entre 7h et 7h45.

“Pardon”, chuchote-t-il face au tribunal, “je regrette ce qu’il s’est passé”. La présidente lui demande pourquoi il avait envoyé cette nuit-là, à 4h45, un courriel dans lequel il protestait contre son OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Dans ce mail adressé à une centaine de destinataires, il évoquait le préfet et l’évêque, déplorait qu’il n’ait pas obtenu de titre de séjour pour raison médicale. Il disait aussi dans ce message qu’il y avait “un esprit diable”, qu’il devait sécuriser la cathédrale “en y faisant sortir le plus loin l’esprit diable”. Dans son box, Emmanuel Abayisenga affirme qu’il voulait parler du chariot qu’on nomme diable, et qu’il n’y avait rien de diabolique. Mais ses explications ont du mal à convaincre.

Pour la procureure, Emmanuel Abayisenga “s’est vengé”, amer de ne pas réussir à obtenir le titre de séjour qu’il convoitait. “Il a utilisé le feu comme exutoire à sa frustration !”, tonne la magistrate qui requiert contre lui “au moins six ans de prison si le tribunal retient l’altération du discernement, huit ans si l’altération n’est pas retenue”. Elle estime que cet incendie a “abasourdi les Nantais”, un an après l’incendie de Notre-Dame-de-Paris. Les Nantais qui avaient encore en mémoire l’incendie du Parlement en 1972. Un avocat de l’Etat - la cathédrale est propriété de la DRAC, la Direction régionale aux affaires culturelles - estime le préjudice à 40 millions d’euros pour la reconstruction, certains dégâts étant irréparables. “C’est un grand malheur patrimonial”, se désole l’avocat du diocèse.

Un récit confus

La présidente du tribunal écoute chacun, et cherche avec une patience et une délicatesse remarquable à comprendre le prévenu. Elle prend soin de lui octroyer des pauses, ainsi que l’avait préconisé un médecin. Il s’inquiète de savoir qu’il a bien ses compléments alimentaires, lui demande de bien s’hydrater pour son interrogatoire. Elle s’enquiert de ses traumatismes, lors de son enfance au Rwanda. Il n’avait que treize ans quand le génocide a éclaté. Il est né dans l’ethnie hutue, qui a massacré des centaines de milliers de Tutsis. Durant toute l’instruction, Emmanuel Abayisenga a expliqué que son père avait été assassiné en représailles du génocide, qu’il l’avait vu mourir sous ses yeux, et il a expliqué que lui-même avait été torturé. Soudain, face à une question de la présidente, il dit à la surprise générale : “c’est une erreur que je voudrais corriger, mon père est mort d’une maladie”. Il avoue qu’il a menti, suivant les conseils de ceux qui espéraient lui faire obtenir plus facilement un titre de séjour. Il lâche qu’il a inventé plusieurs mensonges. “Alors, où est la vérité ?” s’inquiète un avocat, sidéré.

“Est-ce que vous considérez que vous êtes responsable de l’incendie ?”, lui demande solennellement la présidente du tribunal, d’une voix douce. Emmanuel Abayisenga répond par la négative. “Cela ne venait pas de moi, c’est la vie qui m’a trahi. C’est comme ça !”, enchaîne-t-il sur un ton geignard. Son avocate, Me Meriem Abkoui, plaide l’abolition du discernement. Dans la soirée, le tribunal le condamne à quatre ans de prison ferme. Emmanuel Abayisenga risquera une peine bien plus lourde pour le second procès qui l’attend. Il encourt la perpétuité pour avoir assassiné en 2021 un prêtre vendéen qui l’avait recueilli. Il s’était lui-même accusé du crime, en se rendant à la gendarmerie.