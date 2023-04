Au procès de quatre policiers de la CSI 93 : "Ces quatre fonctionnaires de police ont sali l'institution !"

Ces quatre policiers de la CSI 93 auraient dû comparaître devant une cour d'assises, pour certains des faits qu'on leur reproche : faux et usage de faux en écriture par personne dépositaire de l'autorité publique. Pour cette seule infraction, ils risquaient jusqu'à quinze ans de réclusion criminelle selon le code pénal. Mais les deux jeunes gens qui ont porté plainte contre eux ont accepté que le procès soit correctionnalisé, afin que le jugement soit rendu plus rapidement.

Les deux victimes attendaient surtout était une condamnation de principe à l'encontre de ces quatre policiers qui les ont abusivement frappés et privés de liberté, avant que des caméras de surveillance ne révèlent la vérité. Le procès s'est donc finalement tenu devant le tribunal correctionnel de Bobigny. C'est le premier pour ces quatre prévenus visés par d'autres enquêtes depuis 2019.

Un fossé entre les déclarations et la vidéosurveillance

La présidente du tribunal commence par énumérer lentement la longue liste des poursuites. Aux faux, s'ajoutent l'atteinte arbitraire à la liberté individuelle, mais aussi des violences aggravées et même un transport non autorisé de stupéfiants. Les quatre policiers se serrent les coudes sur le banc des prévenus. Le chef de groupe, crâne rasé et blouson de cuir, est celui à qui l'on reproche les faits les plus accablants. Ce brigadier-chef, crâne rasé et blouson de cuir marron, se justifie avec aplomb. Il raconte à la barre que ce 30 mai 2019, quand son équipage est arrivé devant une épicerie de Saint-Ouen, "c'est un climat tendu, il y a une quinzaine de jeunes qui font du sport, ça fait peur".

La présidente s'étonne. "Je ne comprends pas, c'est pas interdit de faire du sport ? Quel était le motif du contrôle ?" Le brigadier-chef, Riahd B., les brigadiers Loïc P. et Olivier D., et le gardien de la paix Yohann P. évoquent un appel radio qui les aurait poussés à se rendre d'urgence sur ces lieux. Mais ils ont oublié les détails. Et les images de vidéosurveillance que le tribunal se met à projeter révèlent l'ampleur du fossé entre les déclarations que les policiers avaient faites sur leurs procès-verbaux d'interpellation et la réalité.

"Écarter le danger"

Sur les PV d'interpellations que les quatre policiers avaient signés, il était écrit qu'ils étaient arrivés en courant, à la poursuite de fuyards. Sur la première vidéo que lance le tribunal, on voit les quatre policiers arriver d'un pas tranquille, deux par deux. Ils s'approchent d'un groupe de jeunes gens à l'air paisible. Les uns se musclent avec un élastique, d'autres écoutent de la musique ou se saluent. Yohann P. commence le contrôle. Il demande à l'un des jeunes de retirer ses chaussures. "Ça m'est déjà arrivé de retrouver des lames de rasoir, des couteaux dans des chaussures", dit-il, "je veux écarter le danger". C'est Louqmane T., 19 ans, qui est parmi les premiers fouillés. Il a des écouteurs dans les oreilles. Il se laisse faire dans un premier temps. Puis à l'image, on voit Jonathan S., 36 ans, assis devant son salon de coiffeur-barbier.

Quand les policiers veulent le contrôler, il demande le motif. Tarde à se lever, mais se laisse palper calmement, face à un mur. Soudain, la caméra montre le brigadier-chef Riahd T. attrapant Jonathan S. par les chevilles. Il le fait chuter face contre terre. Juste avant, il a glissé à ses pieds un étrange sac plastique, sans doute rempli de cannabis. "C'était pour lui faire peur, pour débloquer une situation pour qu'il se fasse contrôler", argumente le fonctionnaire de police. Riahd B. jure qu'il n'y avait pas d'herbe illicite dans ce pochon, qui aurait été le "sac de goûter d'un collègue, un sandwich au beurre de cacahuète".

"Ce n'est pas interdit de filmer !"

Louqmane T. veut filmer avec son téléphone ce contrôle qui dégénère. Le brigadier Loïc P. lui arrache des mains et l'enfuit dans sa poche. Le jeune homme de 19 ans affirme qu'il ne récupèrera jamais, ni son smartphone, ni ses écouteurs. "Mais ce n'est pas interdit de filmer !", fait remarquer le tribunal. Pourtant, Riahd B. se déchaîne sur Louqmane T. Il lui décoche un premier coup à la tête, puis un deuxième, avant que le jeune homme ne riposte par réflexe. A la barre, le brigadier-chef s'embourbe dans ses justifications. Louqmane T. comme Jonathan S. avaient été menottés notamment pour "rébellion". Ils ont tous les deux été choqués par leurs gardes-à-vue. "Je vous demande de considérer que comme policiers, les prévenus ont volé, violenté, je vous demande de les condamner, ces gens là ne peuvent plus être fonctionnaires de police !", plaide leur avocate, Me Raffaëlle Guy.

Le procureur Loïc Pageot, rompu à ces dossiers, gronde : "Nous n’avons pas besoin d’une police qui fonctionne comme ces quatre fonctionnaires de police et qui pourraient continuer à fonctionner s’il n’y avait pas de vidéos !" Il tonne que “ce sont des comportements de voyous !” Il dit avec sévérité que “ces quatre fonctionnaires de police ont sali l’image de l’institution ! Qu’ils soient écartés, car avec leurs faux, s’il n’y avait pas eu les vidéos, c’était peut-être foutu pour ces jeunes !” Le magistrat requiert quatre peines de prison, de six mois à deux ans, et jusqu’à cinq ans d’interdiction d’exercer dans la police nationale. Le jugement sera rendu le 15 juin.