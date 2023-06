Au procès des tombeurs de Benjamin Griveaux : "Vous êtes les Bonnie and Clyde des chambres à coucher !"

Alexandra de Taddeo et Piotr Pavlenski sont arrivés très en retard à leur propre procès. Cela faisait plus d’une heure que la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris les attendait dans une salle comble, quand le couple de prévenus a surgi. Ils ont pris le temps de poser devant les caméras massées à la porte. Puis ils se sont avancés vers les juges sans s’excuser, têtes hautes et main dans la main, alors qu’ils risquent deux ans de prison pour avoir diffusé des vidéos intimes de Benjamin Griveaux, en février 2020. Il était alors député, ex porte-parole du gouvernement et candidat à la mairie de Paris. Il a dû abandonner sa carrière politique.

Une prévenue aux airs de sirène dans sa robe longue pailletée

Alexandra de Taddeo fait son entrée dans le prétoire vêtue d’une incroyable robe longue moulante et étincelante, avec des sequins pailletés bleu pâle, cheveux lâchés jusqu’à la taille. Elle a des airs de sirène. Elle tient ostensiblement le premier roman qu’elle vient de publier : "L’Amour". Piotr Pavlenski, lui, est tout de noir vêtu, allure sobre, cheveux ras, visage émacié. La présidente du tribunal accueille le couple très poliment. Mais Piotr Pavlenski vocifère aussitôt : “Aujourd’hui aura lieu le jugement de mon huitième événement d’art politique !” La juge lui demande son identité. Il la coupe. “Les conservateurs sont sournois”, crie-t-il avec son fort accent russe. “Les conservateurs n’ont aucun avenir, ils vivent dans le passé mais le passé est mort !”

La présidente n’arrive pas à faire entendre sa petite voix. Alors l’audience est suspendue quelques minutes. Applaudissements dans la salle. Pavlenski prévient qu’il se mure dans le silence, “puisque vous voulez pas m’écouter”. Et l’audience reprend, en huis clos partiel, sans public ni presse, le temps qu’on diffuse les fameuses vidéos intimes de Benjamin Griveaux. Me Malka, son avocat, avait demandé qu’on ne réitère pas l’humiliation de la victime avec une projection sur écran géant. Après la diffusion en la seule présence des trois juges féminines qui composent le tribunal, des deux procureures, de la greffière, des prévenus et des avocats, l’audience reprend normalement. "Madame de Taddeo, souhaitez vous venir à la barre vous exprimer ?", demande la présidente. Et dans sa robe-sirène, la prévenue s’avance sur ses nus-pieds à talons.

"J'ai annoncé la règle du silence, je bouge pas"

"À aucun moment, je n’ai voulu piéger la partie civile", dit-elle. Elle raconte le "premier échange à caractère pornographique, pas du tout crypté". Elle explique qu’elle a voulu garder une trace de ces vidéos, ainsi, elle a enregistré à son insu Benjamin Griveaux, qui pensait n’envoyer ces vidéos que de manière éphémère à une jeune femme qu’il avait rencontrée physiquement en 2018, et qui était consentante. "Pourquoi aviez-vous gardé ces vidéos ? De quoi aviez-vous peur ? C’est lui qui est en couple à l’époque", insiste Me Malka. Alexandra de Taddeo n’a pas de réponse limpide. "C’est assez flou, j’étais jeune étudiante, lui était dans une situation de pouvoir", se justifie-t-elle sans paraître convaincre le tribunal.

Piotr Pavlenski est rappelé plusieurs fois à la barre. Mais à chaque fois, il répète à la présidente : "Madame, j’ai annoncé la règle du silence !" Et il se mure dans ce mutisme, ouvertement dédaigneux. Il fait exprès de ne pas regarder Richard Malka quand celui-ci lui pose des questions. Pavlenski l’ignore, concentré sur le chewing-gum qu’il mâche. Malka l’attaque sur son ex-femme, une Russe, qui a raconté dans un livre qu’il contrôlait tous ses déplacements, qu’il lui interdisait de s’habiller comme elle voulait, la privait de sommeil, la violait. "J’ai annoncé la règle du silence, je bouge pas", martèle Pavlenski.

"Ils veulent le kompromat légalisé !"

Il aurait voulu qu’on l’écoute sans qu’on l’interrompe. Alors, le tribunal appelle les témoins de la défense. Presque tous comédiens. Et les uns après les autres, comme s’ils étaient au théâtre, ils déclament… du Molière. Tartuffe, acte 1, acte 3, acte 4. L’un des comédiens a des boules Quies dans une oreille et un drôle de tee-shirt grenouille. “C’est pathétique !” se désole l’avocat de Benjamin Griveaux. “Ils ont voulu faire de ce procès une farce, une mascarade, avec une volonté de déligitimer le pouvoir judiciaire après avoir déligitimé pouvoir politique, mais derrière, il y a de vraies victimes !"

Me Malka demande aux juges d'imaginer ce qu’a vécu Benjamin Griveaux, qui va un jour "devoir en parler à ses enfants”. L'éloquent avocat accuse le couple Pavlenski-de Taddeo d’être "les Bonnie and Clyde des chambres à coucher", qui "veulent un régime de kompromat [ce système russe consistant à utiliser des documents réels ou non pour nuire à une personnalité, NDLR] légalisé". Les deux procureures plaident la nécessité de protéger la vie privée. Elles estiment que c’est "le dernier rempart à protéger dans une société démocratique". Elles dénoncent les "enregistrements clandestins" en l’absence du consentement de Benjamin Griveaux.

Et les procureures requièrent six mois de prison ferme contre Piotr Pavlenski, six mois avec sursis contre Alexandra de Taddeo, pour atteinte à l'intimité de la vie privée, infraction pour laquelle le code pénal prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. "Mon client n’a pas peur d’aller en prison, il assume ce qu’il fait", précise Me Yassine Bouzrou, l'avocat de Piotr Pavlenski. Le tribunal rendra son jugement à l’automne, le 11 octobre.