Au procès du 13-Novembre, jour 135, le début des réquisitions : "Que retiendra-t-on de cette audience ?"

C’est une de ces journées notées dans les calendriers des professionnels et parties civiles du procès des attentats du 13 novembre. Car aujourd’hui, 8 juin, neuf mois jour pour jour après l’ouverture de l’audience, les avocats généraux se lèvent pour leurs réquisitions. Camille Hennetier, tout d’abord. C’est à elle, numéro deux du parquet national antiterroriste que revient la charge d’ouvrir cette séquence. "Que retiendra-t-on de cette audience ? Quelles images ? Quelles paroles resteront ? , interroge-t-elle d’emblée. Votre verdict, bien sûr. Le nom des disparus égrenés en septembre dernier. Les récits des victimes, enfin, incontestablement. "

Un hommage aux victimes

De ces récits de victimes, des mots des 415 parties civiles qui, sept semaines durant, se sont succédés à la barre de la salle d’audience, l’avocate générale retient : "La cruauté des terroristes qui tirent au coup à coup et achèvent certaines personnes avec délectation. Le tombeau, l'enfer dantesque du Bataclan. L'effroi, la terreur face à l'expérience solitaire de l'imminence d'une mort certaine. La détermination et le courage de Clarisse qui défonce le plafond d’une loge du Bataclan, de Gaëlle et Amandine qui se sont accrochées à la vie et au regard d’un policier venu les sauver. La colère, comment ne pas la comprendre. Mais aussi la gratitude."

Il a encore été question, poursuit la magistrate, de douleur, de solitude, de culpabilité. "Ces récits nous ont tendu un miroir inversé : celui de personnes ouvertes et vivantes face à l'obscurantisme et au fanatisme, du courage des soldats de la République. L'éloge de la vie contre l'éloge de la mort. Celui de l'humanité face à la barbarie". Ces récits, requiert encore Camille Hennetier, ont dit la sidération, l’incompréhension absolue face à ces actes. “Au terme de ces neuf mois de procès, ces victimes auront-elles compris pourquoi ?"

L’enjeu du procès

Pourquoi ? C’est peut-être la question principale à laquelle le procès n’a pas pu, ne peut pas, ne pourra pas répondre. "Une instruction de quatre ans et demi, menée par plusieurs juges d'instruction. Et au terme de cette instruction, une ordonnance de mise en accusation vertigineuse, qui a renvoyé 20 accusés devant la cour d'assises et enfin un procès de 9 mois, inédit", constate Camille Hennetier dans son réquisitoire.

"Le 8 septembre au matin avait un goût de saut dans l'inconnu. Un procès hors norme, inédit, a-t-on beaucoup dit. Oui, mais aussi un procès normal. Ou plutôt, un procès normal pour des faits qui ne le sont pas.” Mais, analyse encore la magistrate, "du procès ne jaillit pas toujours LA vérité, mais UNE vérité : la vérité judiciaire. Pour autant les parties civiles venues à la barre ont manifesté leur confiance en la justice. La justice rationnalise l'irrationnel. Elle est un rempart à la colère. Comme l'a dit une partie civile à la barre : "ce procès nous a permis de penser". C'est un très bel hommage."