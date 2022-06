Au procès du 13-Novembre, le vertige et la peur de la fin

Ils ne pensaient pas ressentir ce vertige du dernier jour. Depuis des années, pour beaucoup, ils attendaient ce procès. Ils le voyaient comme une page qui allait se tourner pour eux. Ils se disaient que le procès du 13-Novembre allait leur apporter des réponses sur ces attentats qui les ont frappés, dans leur chair ou dans leur âme. Qu'ils soient survivants ou endeuillés, ils avaient souvent des attentes un peu différentes, mais pour tous, il y avait ce besoin de justice, "ce besoin de comprendre", confie Aurélie Silvestre, qui a perdu son compagnon Matthieu Giroud, au Bataclan.

En six ans, elle ne s'était jamais plongée dans les faits, car elle avait dû gérer le deuil, si brutal et tellement cruel. Le 13 novembre 2015, elle avait 34 ans, un petit garçon de 3 ans, et elle était enceinte d'un deuxième bébé, une petite fille qu'elle attendait avec Matthieu, "on était fous de joie". Celle qui s'est définie à la barre comme "athlète du deuil", dans un témoignage particulièrement bouleversant, n'aurait pas imaginé tenir dix mois sur les bancs de la salle d'audience. Mais elle est revenue, presque chaque jour, happée, pour comprendre donc, et aussi parce que l'humanité de cette salle d'audience l'a saisie.

La crainte du vide

Comme Aurélie Silvestre, bien d'autres victimes se sont senties portées et même transcendées par cette humanité-là. Une humanité exceptionnelle versus l'atrocité des crimes de masse jugés. Humanité et fraternité. Sur les bancs de la salle d'audience, les survivants des attentats et les endeuillés se sont soutenus, épaulés, réconfortés. Beaucoup, qui ne se connaissaient pas avant le premier jour d'audience, sont devenus amis. Ils étaient souvent arrivés à reculons à ce procès, avec une boule au ventre et la peur de ne pas tenir face à l'immense box de verre et les quatorze accusés présents.

Finalement, des dizaines de victimes -sur quelque 2500 parties civiles- sont venues de manière très assidue à ce procès. Certaines n'ont manqué quasi aucun des 148 jours d'audience. Elles ont été là les jours de témoignages bouleversants , comme les jours d'audition d'enquêteurs belges qui intéressaient moins les foules. Alors au bout du procès, il y a soudain la crainte du vide, l'angoisse de l'après-procès .

La peur de perdre les liens qui se sont noués

C'est ce que ressent Yann, blessé au Petit Cambodge le soir des attentats. Il s'étonne d'ailleurs lui-même de cette angoisse inattendue. "Parce qu'à la fois, il faut passer à autre chose, moi j'avais abordé ce procès dans ce but de passer à autre chose, mais ce procès a été tellement important et s'est tellement bien passé, qu'il y a de l'appréhension, une petite tristesse, une peur de perdre les liens qui se sont noués entre tous les acteurs du procès".

Des liens se sont noués entre certaines victimes et certains avocats de la défense. Certaines victimes ont aussi entamé des dialogues quotidiens avec des accusés -les trois accusés qui comparaissaient libres, sous contrôle judiciaire, sur des strapontins. Ce soir, bon nombre de ces victimes ont prévu de se retrouver juste après le verdict, et de se revoir, bien au-delà de ce procès.

