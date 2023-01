Au procès en appel de l’assassinat de Julie Douib, une plongée dans l’enfer des violences conjugales

Trente-sept clichés d’hématomes et 54 enregistrements de disputes. C’est ce qu’ont découvert les gendarmes en enquêtant sur la mort de Julie Douib. Cette femme de 34 ans, mère de deux enfants, a été abattue en mars 2019, dans son appartement à l’Ile-Rousse, en Corse. Son téléphone et son ordinateur ont été brûlés dans le maquis, mais elle avait conservé les preuves de son calvaire sur d’autres supports.

D’une voix calme, face aux neuf jurés de la Cour d’assises d'appel d’Ajaccio, la cheffe d’enquête décrit le contenu des enregistrements. Une multitude d’insultes vociférées par l’accusé Bruno Garcia, l’ex-compagnon de Julie Douib. "Il l’a traitée de truie, de pute, de salope, de mongole, de débile et l’accusait de faire le tapin. Dans un enregistrement, il dit qu’il regrette d’avoir fait des enfants avec elle et la menace de violences si elle ne l’écoute pas. Il dit qu’il va l’emplâtrer", explique la gendarme.

Publicité

Sous emprise et dénigrée

Julie Douib était isolée socialement. Elle ne pouvait pas se rendre seule à l’Ile-Rousse, elle avait interdiction d’aller sur Facebook et de discuter avec ses amies. Elle était sous emprise et dénigrée. "Julie Douib se rabaissait en permanence", remarque l’enquêtrice. En 2014, Bruno Garcia l’avait inscrite à une salle de sport pour "qu’elle travaille certaines parties de son corps" et "qu’elle ne lui fasse pas honte" en vacances, sur les plages de Miami.

Sur d’autres enregistrements, il y a des bruits "de frappe". Les scènes de violences ont souvent lieu en présence des deux enfants du couple. Quand Bruno Garcia renverse le stand de bijoux de Julie Douib à la foire, le benjamin console sa mère et l’ainé ramasse. "Une autre fois, Bruno Garcia lui jette une assiette de riz dans la figure et la met à la porte. Les enfants nettoient les grains de riz", constate la cheffe d’enquête.

"Elle préparait un dossier"

Six mois avant sa mort et après 13 ans de vie commune, Julie Douib s’est séparée de Bruno Garcia. Elle et son père ont alors déposé successivement six plaintes et cinq mains courantes contre l’accusé. "Les mains courantes étaient toutes relatives à la garde des enfants", précise la gendarme. Julie Douib n’a jamais remis aux enquêteurs les photos de ses blessures et les enregistrements des disputes. "Elle n’en a jamais parlé aux gendarmes. Je ne suis pas en mesure de dire pourquoi. Pour autant, elle préparait un dossier", conclut la cheffe d’enquête.

Julie Douib s’est en revanche confiée à des proches. Notamment sa nouvelle voisine, Rose-Mary. À la barre, enveloppée dans un manteau de fourrure, cette retraitée essuie ses larmes. Elle a rencontré Julie alors que la jeune femme venait d’emménager dans l’appartement du dessus, après sa séparation. "Elle était souvent très triste. Elle m’avait dit que Bruno Garcia la battait. Je lui demandais pourquoi elle n’appelait pas les gendarmes, pourquoi elle ne partait pas sur le continent mais elle disait qu’elle ne pouvait pas partir sans ses enfants", se souvient Rose-Mary.

"Elle m'avait dit trois fois qu'il allait la tuer"

Elle a vu Julie mourir. "C’était un dimanche. Comme d’habitude, je regardais la messe à la télé. Ça venait de commencer. J’ai entendu un tir. Je me suis dit toute de suite que ce n’était pas des pétards. Puis il y a eu un autre tir". Rose-Mary pense immédiatement à Julie et à son ex-compagnon. "Un mois avant, elle m’avait dit trois fois qu’il allait la tuer. Moi je répondais : mais non ! Il ne tuera pas la mère de ses enfants."

La retraitée prend son courage à deux mains et se dirige vers l’appartement de Julie Douib. Dans l’escalier, elle croise Bruno Garcia qui fuit. "On s’est regardés sans dire un mot", se souvient Rose-Mary. La porte de l’appartement de Julie est grande ouverte. Il y a du sang dans le hall d’entrée et dans le couloir. "Je me suis dit qu’elle était blessée. Je l’ai entendue gémir. Elle était allongée sur le balcon, elle frémissait". Rose Mary conclut en larmes : "Je l’ai prise par les mains, je lui ai dit 'ça va aller'. J’ai appelé mon voisin du dessus pour qu’il appelle le samu. Elle m’a dit dans un souffle : il m’a tuée".

Lors de son premier procès, en juin 2021, Bruno Garcia a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté, par la Cour d’assises de Bastia. Le verdict de son procès en appel est attendu ce vendredi 27 janvier.