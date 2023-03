Au procès l'ex-chroniqueur Pierre Menès, la théorie du coup monté et huit mois de prison avec sursis requis

Le président du tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 19 avril prochain concernant l'ancien chroniqueur sportif star de Canal+ Pierre Ménès, accusé d'agressions sexuelles en 2018 et 2021. La procureure a requis huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende. Le journaliste sportif âgé de 59 ans a quitté le groupe Canal à l'été 2021 à la suite d’un documentaire dénonçant le sexisme dans les rédactions., Pierre Ménès était jugé pour des délits d'attouchements dans deux affaires distinctes en 2018 et 2021.

"La beauté des vendeuses"

L’audience aura duré plus de cinq heures, en présence du prévenu, avec ses béquilles, qui comparait assis à la barre. Les plaignantes sont absentes et ne se sont pas constituées parties civiles. Selon l'acte de saisine lu par le président du tribunal, une vendeuse raconte comment le 18 juin 2018, dans le magasin Nike situé sur les Champs-Elysées, elle lui propose son aide pour choisir des chaussures (qu’il pouvait acquérir gratuitement en vertu d’un accord avec le directeur de la communication du groupe).

Pierre Menès lui aurait alors répliqué qu’il en avait déjà "18 paires chez lui", qu’il venait uniquement "pour la beauté des vendeuses", en lui caressant alors le dos "jusqu'aux fesses", précise la plaignante. Sur procès-verbal, une deuxième vendeuse explique qu'il lui avait "pris les mains en entrelaçant ses doigts", qu'il lui avait "collé sa poitrine" sur la sienne, puis en fixant ses seins aurait lâché : "C'est énorme". Ajoutant alors que Pierre Ménès était passé derrière elle "en se frottant le sexe contre ses fesses".

Aucun souvenir, selon Pierre Ménès

A la barre, Pierre Ménès estime ne pas se souvenir du tout de la première vendeuse, et pour la deuxième, il évoque un simple "check" comme font les basketteurs, "torse contre torse". Poitrine contre poitrine donc… Le président demande alors si cela se fait entre hommes et femmes, et surtout vis-à-vis de vendeuses de chez Nike. Le prévenu rétorque : "Oui, peut être, enfin, je crois l’avoir vu sur un double mixte lors d’un tournoi de tennis. Pour le reste, je ne sais pas, aujourd'hui tout geste envers une femme est inapproprié." Pierre Ménès avance ensuite que la "géographie" de l’ex-magasin Nike au niveau du rayon basket permet d’expliquer qu’il ait "frotté" la vendeuse sans aucune arrière-pensée sexuelle : "Objectivement, il n'y avait pas de place".

"Je suis tombé des nues, j’ai d’abord cru à un coup monté"

Mais Pierre Ménès devait donc aussi répondre d’autres soupçons qui pourraient s’apparenter aux actes d’un "frotteur" dans un métro parisien. C’était à la toute fin de la mi-temps du match PSG-Nantes le 20 novembre 2021 au Parc des Princes à Paris. Une hôtesse d'accueil, qui n'a pas souhaité porté plainte, prévient son entourage qu’un homme vient de l’agresser dans le couloir 218 entre les loges et la tribune présidentielle.

Alors qu’elle s’occupait d’un client, elle décrit une main, une caresse sur ses seins "délicate, précise, qui descend rapidement quelques secondes seulement". Elle souligne son état de sidération - "je suis restée figée" - apercevant alors Pierre Ménès qu’elle reconnait. Il commençait à monter les marches montant vers la tribune VIP. Et pour elle, ça ne pouvait être que lui.

"Je suis tombé des nues", puis "j'ai tout de suite pensé à un coup monté", jure le prévenu. Et visiblement, il le pense toujours deux ans après les faits allégués, laissant entendre que l’hôtesse a pu être manipulée. Il explique qu’à cette époque, il n’avait déjà plus de "libido" au regard de tout ce qui lui arrivait, en plus de ses graves soucis de santé. "Est-ce que le couloir était lui aussi très étroit ?", lance le président. Pierre Ménès le regarde fixement avec un vague mouvement de la tête pour dire non : "Comme la longueur d’une table".

La vidéo du magasin Nike non conservée

Dans son réquisitoire, la procureure signifie qu’elle ne croit pas une seule seconde au "coup monté". Pour la magistrate, les trois femmes "n'ont rien à avoir avec le milieu de la télévision et du journalisme", ajoutant qu’elles "ne demandent pas un centime" et de poursuivre sur ces faits reprochés qui n’ont rien à voir avec des "traits d'humour" mais plus de la "banalisation de comportements qui sont répréhensibles pénalement et qui l’ont toujours été". On serait alors dans "une sorte d'abus de notoriété, de pouvoir" à l’encontre de femmes, deux vendeuses et une hôtesse d’accueil, dans le cadre de leur travail. La procureure réclame huit mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Pour la défense, ce dossier est surtout "complètement vide", en reprenant les multiples remarques du président du tribunal sur les manquements de l’enquête. Même la vidéo du magasin Nike n’a pas été conservée, plaide la défense, soulignant que sur un second enregistrement (qui n'a pas pu être visionnée à l'audience), "on ne voit rien". Et Me Caroline Wassermann se demande où sont passés les témoins à charge, dont un vigile qui figure dans le dossier. La défense de Pierre Ménès demande donc la relaxe. Le jugement a été mis en délibéré au 19 avril prochain. Pierre Ménès est au centre d'une autre enquête, le chroniquer mis en examen pour agressions sexuelles et harcèlement sexuel, déclenchées justement après la diffusion du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste."