Au RN, la stratégie de normalisation passe par les ex-Debout la France

Ils ont coiffé au poteau des marinistes historiques. Jean-Philippe Tanguy, Alexandre Loubet, Thomas Ménagé, tous sont issus de Debout la France (DLF), le parti de Nicolas Dupont-Aignan, et ont été propulsés respectivement numéro 2 du groupe, vice-président et porte-parole. Ils font partie des 89 députés du Rassemblement national élus en juin dernier. Ils sont aussi régulièrement mis en avant. Comme Alexandre Loubet, du haut de ses 28 ans, chargé de défendre à la tribune la position du RN lors de l'examen de la motion de censure, le 11 juillet dernier.

Ils connaissent les rouages de l'Assemblée

Ou comme Thomas Ménagé, 30 ans, député de la quatrième circonscription du Loiret où a échoué Jean-Michel Blanquer lors des législatives. Interviewé dans "Les 4 vérités" sur France 2, il a été repéré par Marine Le Pen. "Elle m'a attrapé à la buvette pour me proposer le porte-parolat", sourit-il.

Jean-Philippe Tanguy lui, était déjà très influent pendant la présidentielle, directeur adjoint de la campagne, référent sur toutes les questions concernant l'énergie, ou encore la souveraineté industrielle. Homme de l'ombre passé à la lumière. "À Debout la France, on avait un côté très TPE/PME", raconte Jean-Philippe Tanguy. "On était peu nombreux à travailler à plein temps, et on avait l'habitude de tout faire, de se débrouiller avec peu de moyens. Et aussi, Nicolas Dupont-Aignan était député en Ile-de-France, ce qui fait qu'on connaît bien l'Assemblée, les réseaux autour, les institutions, comment ça fonctionne, donc c'est vrai qu'on est immédiatement utilisable".

Des profils plus techniques

Des ex-DLF qui ont quitté leur ancienne écurie fin 2020 , rejetant un Nicolas Dupont-Aignan, devenu trop radical, "trop gilet jaunes, trop complotiste, trop anti-vax", décrit l'un d'eux. Ils rejoignent alors le RN, accueillis à bras ouverts, avec comme cadeau d'arrivée, de nombreuses places éligibles aux élections régionales.

Au parti, des dents grincent contre ces "parachutages" mais Marine Le Pen n'en a cure. Car comme les anciens LR Thierry Mariani ou Jean-Paul Garraud, ces ralliés qui se revendiquent de la droite gaulliste, ou de l'héritage RPR, servent le récit de normalisation du parti lepéniste. Et pourraient lui faire gagner en crédibilité grâce à des profils plus techniques, issus des grandes écoles ou passés par de grandes entreprises.

Jean-Yves Camus, politologue, spécialiste de l'extrême droite, décrypte : "C'est sans doute l'un des enjeux du RN pour la mandature qui s'ouvre : montrer que si demain, il venait à être aux affaires, il serait tout à fait aussi capable que les autres de maitriser les sujets techniques et de travailler pour l'intérêt général."

Des nouveaux profils donc qui se fondent pour l'instant sans trop de difficultés dans le marinisme. Mais jusqu'à quel point ? Pour ces néo députés, pas toujours simple d'assumer le passé frontiste. Avec une question notamment : quelle attitude adopteront-ils à la rentrée, si le mouvement décide de célébrer les 50 ans du FN ? "J'irai par courtoisie..." grimace l'un d'eux. "C'est aussi des combats courageux qui ont été menés", nuance Jean-Philippe Tanguy. "Il faut regarder ça avec beaucoup de modestie".