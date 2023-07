Au siège du JDD, la rédaction boycotte Geoffroy Lejeune : "Nous ne le reconnaissons pas comme notre directeur"

Cela fait désormais 14 jours que la grève dure, et elle a été reconduite ce mercredi matin à 94% des votes : les salariés et salariées du Journal du Dimanche (le JDD) restent mobilisés contre la nomination, annoncée le 23 juin dernier, du journaliste Geoffroy Lejeune, ancien directeur de la rédaction du quotidien "Valeurs Actuelles", positionné à l'extrême-droite.

"Comme seule réponse à nos questions, on nous a proposé de rencontrer Geoffroy Lejeune", explique une journaliste de la rédaction. La rencontre devait avoir lieu à 11h ce mercredi matin... mais la quasi-totalité des membres de la rédaction ont refusé la rencontre. Selon nos informations, alors que Geoffroy Lejeune montait en ascenseur dans les bureaux du JDD, dans le grand siège de Lagardère News à Paris (qui accueille entre autres aussi Paris Match), les journalistes ont quitté le bâtiment par les escaliers, pour se rassembler sur le parvis du lieu – celui-là même qui avait accueilli la mobilisation des équipes de la radio Europe 1 il y a deux ans.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Nous n'avons aucune raison de le rencontrer"

"Nous ne reconnaissons pas Geoffroy Lejeune comme directeur de la rédaction, donc nous n'avons aucune raison de le rencontrer", explique Bertrand Greco, l'un des porte-paroles du collectif de journalistes, pour expliquer ce refus. "Tout son parcours montre qu'il promeut une ligne éditoriale d'extrême-droite, et un journalisme d'opinion et pas d'information, ce qui va à l'encontre de toute l'histoire et de toute l'identité du journal du dimanche depuis 75 ans", poursuit Christine Olivier, elle aussi journaliste et porte-parole du mouvement.

Les journalistes réclament toujours l'annulation de la nomination de Geoffroy Lejeune, mais aussi des garanties pour leur indépendance – sur fond de possible prise de contrôle du journal par Vincent Bolloré. Ils en appellent même au journaliste controversé lui-même : "Nous ne voyons pas comment Geoffroy Lejeune pourrait nous présenter un projet compatible avec notre journal. Nous n'avons qu'un message à lui transmettre, qu'il renonce raisonnable et de lui-même à cette nomination", a déclaré Juliette Demey, elle aussi journaliste au JDD et porte-parole du mouvement, dans une lettre ouverte ensuite publiée sur les réseaux sociaux de la Société des journalistes de l'hebdomadaire.

Un journaliste nous a confié que le combat s'annonçait "long et difficile" mais que la rédaction se sentait soutenue, à la fois par les lecteurs, et par les autres rédactions du groupe Lagardère. Jeudi, un CSE est prévu et donnera l'occasion aux délégués des salariés d'échanger avec la direction. Mais d'ores et déjà, selon plusieurs salariés, la probabilité d'une troisième semaine sans parution du JDD est forte.