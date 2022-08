Au Texas, la sécheresse fait réapparaître des traces de dinosaures immergées

C'est une catastrophe qui a fait disparaître le dinosaure à l'origine de ces traces, et c'est une autre catastrophe qui vient le rappeler à notre bon souvenir. Jusqu'ici totalement invisibles, enfouies, pleines de sédiments et recouvertes d'eau (c'est d'ailleurs ce qui a permis de les conserver en si bon état), ces traces de pas ont attendu 113 millions d'années pour réapparaître, avec la sécheresse et le niveau particulièrement bas d'une rivière du "Dinosaur Valley Skate Park", au Texas. Un surnom déjà dû aux nombreuses autres traces de dinosaures sur le site.

Vue détaillée d'une des traces de dinosaure découvertes au Texas © AFP - Dinosaur Valley State Park

"À cause de conditions de sécheresse excessives cet été, la rivière s'est complètement asséchée dans la plupart des endroits, ce qui a permis de révéler de nouvelles traces dans le parc", explique à l'AFP Stephanie Salinas Garcia, du Département en charge des parcs et de la faune du Texas. Elle précise que la plupart des traces découvertes, à différents endroits de la rivière, proviennent d'un Acrocanthosaurus (un bipède carnivore pouvant mesurer jusqu'à 12 mètres de long).

On trouve aussi sur place des traces de Sauroposéidon , une autre espèce de dinosaure qui pouvait mesurer 18 mètres de haut et peser 44 tonnes.

Les traces ne seront pas visibles très longtemps : avec l'arrivée de la pluie, elles devraient prochainement être à nouveau immergées au fond de la rivière.

Des découvertes inédites

Cette découverte n'est pas la première de cet été caniculaire où la sécheresse a fait des dégâts particulièrement importants sur les rivières et fleuves du monde : on se souvient ainsi des images de la Loire presque entièrement asséchée en France. Avec parfois des surprises étonnantes : comme ce navire militaire nazi qui a refait surface dans le Danube, ou encore un temple bouddhiste vieux de 600 ans et immergé jusqu'ici en Chine.