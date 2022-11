Aucun ours de Jafar Panahi, sortie en salles le 23 novembre 2022

Résumé : Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Le public français se prépare à découvrir le nouveau film de Jafar Panahi dans un contexte particulier.

Détenu durant deux mois en 2010 pour « propagande contre le régime », il a été condamné à six ans de prison et vingt ans d’interdiction de réaliser ou d’écrire des films, de voyager ou même de s’exprimer dans les médias. Depuis, il vivait sous un régime de liberté conditionnelle qui pouvait être révoqué à tout instant. Il continuait cependant à travailler et vivre en Iran.

Le 11 juillet dernier, Jafar Panahi est à nouveau arrêté, emprisonné dans la prison d’Evin.

De sa cellule, qu’il partage avec le réalisateur Mohammad Rasoulof, il a pu transmettre le message suivant au festival de Venise, où le film a remporté le prix Spécial du Jury en septembre dernier.

« Nous sommes des cinéastes. Nous faisons partie du cinéma indépendant iranien. Pour nous, vivre c’est créer. Nous créons des œuvres qui ne sont pas des commandes, c’est pourquoi ceux qui sont au pouvoir nous voient comme des criminels. Le cinéma indépendant reflète son époque. Il s’inspire de la société. Et il ne peut y être indifférent. L’histoire du cinéma iranien témoigne de la présence constante et active de réalisateurs indépendants qui ont lutté pour repousser la censure et garantir la survie de cet art. Pendant que certains se voient interdire de tourner des films, d’autres sont contraints à l’exil ou réduits à l’isolement. Et pourtant, l’espoir de créer à nouveau est notre raison d’être. Peu importe où, quand et dans quelles circonstances, un cinéaste indépendant crée ou pense à la création. Nous sommes des cinéastes indépendants ».

Juste avant d’être arrêté, il venait d’achever son dernier film « Aucun Ours » dans lequel il entremêle avec finesse la réalité et la fiction. Dans ce film, il incarne un réalisateur qui, depuis la chambre qu’il loue dans un village près de la frontière, tente de diriger ses acteurs qui eux sont en Turquie. A distance, il met en scène une histoire d’amour, tandis que, dans le village iranien où il loge, il se retrouve mêlé à un scandale, les villageois lui reprochant d’avoir photographié un couple illégitime…

Jafar Panahi, né le 11 juillet 1960 à Téhéran, est réalisateur, scénariste et monteur iranien. Il est associé au mouvement de la Nouvelle Vague iranienne au cinéma.

Ses films sont connus pour leur approche sociale et politique.

Jafar Panahi accède à la renommée internationale avec « Le Ballon blanc », réalisé en 1995, qui reçoit la Caméra d’Or au Festival de Cannes. Il a reçu le Léopard d’Or au Festival de Locarno en 1997 pour « Le Miroir », le Lion d’Or à Venise en 2000 pour « Le Cercle », le Prix Un Certain Regard à Cannes pour « Sang et Or » en 2003 et l’Ours d’Argent à Berlin pour « Hors-Jeu » en 2006.

Il a aussi obtenu L’Ours d’Or à Berlin pour « Taxi Téhéran » en 2015, le Prix du scénario au Festival de Cannes en 2018 pour le film « Trois Visages » et cette année, 2022, à Venise le Prix Spécial du Jury pour « Aucun Ours ».