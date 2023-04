Audiences Médiamétrie : France Inter, première radio à dépasser les 7 millions d’auditeurs quotidiens

France Inter, première radio de France, enregistre une vague record entre janvier et mars 2023 et devient la première radio à dépasser le seuil des 7 millions d’auditeurs quotidiens. Le 7/9.30 , première matinale de France, réunit 4,6 millions d’auditeurs chaque matin et gagne 161 000 auditeurs sur un an.

► Vague historique pour France Inter, première radio de France au-dessus des 7 millions d’auditeurs

France Inter signe une vague historique entre janvier et mars 2023 et rassemble chaque jour un nombre d’auditeurs jamais atteint pour une radio :

7 036 000 auditeurs quotidiens (+ 130 000 sur un an ; + 185 000 depuis la dernière vague) ;

(+ 130 000 sur un an ; + 185 000 depuis la dernière vague) ; 12,6% d’audience cumulée ;

; 14,4% de part d’audience (3ème meilleur niveau de PDA pour la station).

► France Inter, première radio de France sur tous les supports

France Inter est aussi première radio sur les supports numériques (1,9 million d’auditeurs par jour) et première sur les podcasts (46,1 millions de podcasts écoutés chaque mois en moyenne entre janvier et mars 2023)

(sources : Médiamétrie – Global Radio – SO 2022 et Médiamétrie – eStat Podcast).

► Le 7/9.30, première matinale de France, gagne 161 000 nouveaux auditeurs

Avec une audience cumulée de 8,3% et une part d’audience de 17,6% (+0,7 point en 1 an), le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, avec Sonia Devillers, fédère chaque matin 4,6 millions d'auditeurs, soit le 3ème meilleur niveau historique (+ 161 000 depuis un an) et conforte ainsi son statut de première matinale de France.

« Jamais une radio n’a rassemblé autant de monde. En réunissant plus de 7 millions d’auditeurs chaque jour, France Inter a franchi un nouveau cap. Ces chiffres exceptionnels viennent saluer le travail remarquable de la rédaction et des programmes d’Inter qui œuvrent chaque jour pour offrir une information fiable, plurielle, indépendante et des émissions de qualité, à la hauteur de l'exigence de nos auditeurs. Grâce à leur professionnalisme et leur rigueur, le 7/9.30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé, avec Sonia Devillers, s'est imposé comme le rendez-vous incontournable du matin pour des millions de Français. Antenne, numérique, podcasts... France Inter est plus puissante que jamais et s’impose comme un espace démocratique essentiel à la vie de notre pays. » Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.