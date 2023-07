Audiences Médiamétrie : saison historique pour France Inter

France Inter, première radio de France, enregistre sa deuxième meilleure audience toutes vagues confondues en réunissant 6 967 000 auditeurs chaque jour entre avril et juin 2023 (+ 69 000 auditeurs sur 1 an). D’excellents chiffres qui concluent la meilleure saison de France Inter en audience cumulée et part d’audience.

Avril-juin 2023 : deuxième meilleure vague de France Inter

Avec **6 967 000 auditeurs quotidiens (+ 69 000 sur un an), soit une audience cumulée de 12,5% et une part d’audience de 13,9%, France Inter, première radio de France, signe sa deuxième meilleure audience, toutes vagues confondues.

Le 7/9.30 de Nicolas Demorand** et Léa Salamé, avec Sonia Devillers, rassemble chaque matin 4,5 millions d’auditeurs et reste la première matinale de France, avec une audience cumulée de 8,1% et une part d’audience de 17,9%.

2022/2023 : meilleure saison de France Inter, 1ère radio de France sur tous les supports

Avec une audience cumulée de 12,5% et une part d’audience de 14% au global, la saison 2022/2023 est la meilleure de France Inter jamais mesurée, première radio sur l’ensemble des supports :

o Radio la plus écoutée sur les supports numériques avec 2 155 000 auditeurs par jour. C’est la première fois qu’une radio dépasse les 2 millions d’auditeurs sur les supports numériques (Médiamétrie – Global Radio – janvier-mars 2023 – LV 5/24).

o Radio la plus podcastée avec 43.9 millions d’écoutes à la demande (Médiamétrie – Estat Podcast – Moyenne mensuelle avril-juin 2023) par mois et 1 039 000 personnes qui écoutent France Inter en replay chaque jour. C’est la première fois qu’une radio dépasse le million d’auditeurs quotidiens en replay Médiamétrie – Global Radio – janvier-mars 2023 – LV 5/24).

o Radio la plus écoutée en live sur le numérique avec 34,4 millions d’écoutes live par mois (ACPM – Classement des radios digitales – Moyenne avril-mai 2023 – Ecoutes monde)

« Les excellents chiffres de cette dernière vague viennent clore une saison de tous les records pour France Inter. C’est tout simplement la meilleure saison que nous ayons connue ! Notre station a franchi un cap cette année et ce grâce au travail exceptionnel réalisé au quotidien par l'ensemble des équipes. Au-delà de leur magnifique fidélité, nos auditeurs ont, une fois encore, démontré leur appétence et leur curiosité pour les nouveautés que nous leur proposons. Je leur donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir notre nouvelle grille avec toujours autant d’audace, d’exigence et de passion ! » Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.