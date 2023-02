Aurélien Pradié sanctionné pour son opposition à la réforme des retraites

La décision est tombée ce samedi, mais elle semblait se dessiner depuis plus longtemps. Dans l'hémicycle, les interventions d'Aurélien Pradié, jusqu'ici numéro 2 et ancien candidat à la présidence du parti, étaient récemment saluées plus souvent par la gauche que par son propre camp. Et ces derniers jours, plusieurs représentants des Républicains le rappelaient à l'ordre plus ou moins durement. Le président du Sénat, Gérard Larcher, avait ainsi rappelé sur France Inter à son collègue "qu'il appartient à une famille politique qui a défini un certain nombre de valeurs parmi elles le travail, la solidarité inter-générationnelle et la maîtrise des comptes publics. S'il se sent vraiment de notre famille politique, et bien il doit à un moment prendre la décision de voter la loi ."

Éric Ciotti a finalement tranché : Aurélien Pradié a été officiellement démis de ses fonctions de numéro 2, dans un communiqué publié ce samedi. "Ses prises de positions répétées [ne sont] plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine", se justifie le patron de LR. Il dénonce même "une aventure personnelle" de son ancien bras droit. Ou gauche, on ne sait plus très bien.

Opposé à une réforme soutenue par une large partie de son camp

Ces dernières semaines, Aurélien Pradié militait pour l'ajout de mesures plus "sociales" au projet de réforme des retraites, notamment sur un maximum de 43 années de cotisation pour toutes les carrières longues. Il assurait qu'il ne voterait pas la réforme en l'état.

Une position tout à fait compatible avec son engagement chez LR, selon lui. "Moi, je sais très bien où je vais", assurait-il mercredi dernier. "Ce que je veux c'est que nous défendions les travailleurs, que cette réforme soit juste, qu'elle ne tape pas toujours sur les mêmes, c'est-à-dire ceux qui bossent dans notre pays." Il dénonçait alors une "méthode de la fracturation" par Emmanuel Macron. Elle a visiblement créé des fissures jusque dans les rangs de l'opposition de droite.