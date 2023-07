Aurore Bergé rouvre le débat sur le congé parental, qu'elle voudrait "plus court mais mieux indemnisé"

Tout juste nommée au gouvernement, Aurore Bergé fait déjà beaucoup réagir. Dans une interview au quotidien Ouest France, la ministre des Solidarités a notamment évoqué la question du congé parental, estimant que celui-ci n'est à ce jour pas à la hauteur des besoins des parents. "Pourquoi ne pas réfléchir ensemble à un congé parental plus court mais mieux indemnisé pour laisser un vrai choix aux familles ?", s'interroge-t-elle. Une piste relativisée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il a rappelé qu'il s'agit simplement "d'un chantier qui est ouvert", "ce qui ne veut pas dire qu'à ce stade, il y ait un projet de révision" de la loi sur le sujet.

Mais même au stade de réflexion, l'idée fait bondir dans l'opposition. La députée EELV Sandrine Rousseau estime notamment qu'elle s'inscrit dans un contexte de "massacre du système social". Réponse d'Aurore Bergé : "Certaines se disent féministes, mais en quoi cela serait favorable au droit des femmes d'être hors du marché de l'emploi pendant deux ans avec 400 euros par mois ?"

Mais de quoi parle-t-on réellement ici, et pourquoi Aurore Bergé estime-t-elle que le fonctionnement actuel du congé parental est "doublement insatisfaisant" ?

Congé parental ≠ congé maternité ou paternité

En lien avec la naissance de leur enfant, les parents peuvent actuellement bénéficier de plusieurs types de congés distincts. Le plus connu, c'est le congé maternité pour les mères : de 16 à 46 semaines en fonction des situations (16 semaines pour un premier ou un deuxième enfant, 26 pour un troisième enfant, 34 si la mère attend des jumeaux, 46 pour des triplés). Pour les pères, c'est encore un peu plus complexe : ils ont droit à un congé de naissance (3 jours après la naissance), puis à un congé paternité. Celui-ci inclut 4 jours de congés obligatoires à prendre immédiatement après le congé de naissance, puis une autre période de 21 jours (pour une naissance simple) ou 28 jours (pour des naissances multiples), facultative, dans un délai de six mois après la naissance.

Le congé parental, c'est... encore autre chose. Les deux parents y ont droit, et les conditions sont différentes. Le congé parental dure au maximum un an, renouvelable deux fois, et il peut être pris à n'importe quel moment entre la naissance et le troisième anniversaire de l'enfant, en cas d'enfant unique. Soit un total potentiel de trois ans d'interruption de travail après la naissance (et jusqu'à six ans si ce sont des triplés).

Avantageux ? Pas tant que ça, puisque contrairement aux congés maternité et paternité, le congé parental entraîne la suspension du contrat de travail (même si l'entreprise doit proposer à son/sa salarié·e de retrouver son poste à son retour) et surtout du salaire qui l'accompagne. Le seul revenu prévu est une allocation de la Caf, un peu plus de 400 euros par mois. Donc un manque à gagner conséquent pour une mère ou un père qui prendrait un congé parental à plein temps.

La preuve : seules 14 % des mères prennent un congé parental à plein temps, un chiffre qui s'effondre à 0,8 % pour les pères, selon une étude publiée en 2021. Une réforme de 2015 avait pour objectif de porter ce taux à 25 %, et on en est encore très loin.

Des facteurs économiques mais aussi sociaux et culturels

"Je n'apporte pas de réponse immédiate, mais il faut ouvrir ce débat de manière collective, avec les parents, tous ceux qui travaillent avec de jeunes enfants, et les associations familiales", assure Aurore Bergé. Elle estime notamment que des mères "utilisent le congé parental faute d'une solution de garde, et donc s'éloignent du marché du travail alors qu'elles ne le souhaitaient pas". La ministre avait elle-même repris son poste de députée dans l'Hémicycle moins d'un mois après la naissance de sa fille, fin 2022.

Toute la question est de savoir si une meilleure indemnisation sera suffisante pour inciter plus de parents à prendre ce fameux congé parental, puisqu'à l'heure actuelle, son montant très faible le rend de fait inaccessible à de nombreux salariés. Plusieurs éléments jouent un rôle : des facteurs économiques (comme le fait de se priver de salaire complet pendant plusieurs mois, voire plusieurs années), sociaux (le manque de modes de garde), et même culturels (sur le rôle des pères et leur implication dans les premiers mois de l'enfant).

Globalement, ce qui bloque dans l'idée de la ministre des Solidarités, c'est moins le fait de revaloriser l'indemnisation que de souhaiter le faire au détriment de la durée du congé parental. La réflexion que souhaite Aurore Bergé risque donc d'être particulièrement complexe. D'autant qu'en termes d'harmonie entre parentalité et monde du travail, la France est encore très mauvaise élève par rapport à ses voisins européens.