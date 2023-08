Autour du retour des "Dix commandements", la guerre entre Pascal Obispo et Élie Chouraqui refait surface

Après "Starmania", l'an dernier, et "Notre-Dame de Paris", cet automne, ce sera l'un des grands retours d'une comédie musicale l'année prochaine : "Les Dix Commandements", créée en l'an 2000, revient pour une tournée en début d'année 2024, et posera ses valises à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt au printemps. L'occasion pour les amateurs et amatrices du spectacle de redécouvrir des titres comme "L'Envie d'aimer" ou "La Peine Maximum" – et pour un nouveau public de le découvrir.

Aux manettes de ce projet, le compositeur des chansons, Pascal Obispo, et l'un de ses deux producteurs d'origine, Albert Cohen (l'autre producteur de l'époque Dove Attia, de son côté, monte cette année "Molière, le spectacle musical" ). Les noms des auteurs des chansons, Lionel Florence et Patrice Guirao, sont aussi à l'affiche. Et quelques nouveaux noms : celui de Julien Schulteis aux nouveaux arrangements musicaux, et surtout... celui d'un nouveau metteur en scène, Giuliano Peparini, déjà metteur en scène de "1789 Les amants de la Bastille" et de "La Légende du roi arthur".

"Tentative de spoliation"

Mais il y a un nom qui manque à l'appel et qui ne se joint pas à la fête : celui d'Élie Chouraqui, cinéaste et metteur en scène de la première version du spectacle. Dans un message publié sur sa page Facebook (créée le 4 août), il s'inscrit en faux par rapport à cette reprise : "Non, le spectacle annoncé "Les 10 commandements" avec Pascal Obispo en accroche publicitaire, dont on dit qu'il est "le retour sur scène des Dix commandements", n'a rien à voir avec la comédie musicale créée en l'an 2000".

"En dehors de souligner l’indélicatesse des auteurs de cette entreprise qui tentent de s’emparer des fruits de l’œuvre originale, œuvre de collaboration résultant de la création de ce collectif d’artistes, je voudrais cher public te dire que je condamne fermement ce que d'ores et déjà je considère comme une tentative de spoliation", affirme la publication Facebook sponsorisée écrite par le metteur en scène, qui est par ailleurs crédité comme créateur du spectacle.

Obispo s'était désolidarisé de la reprise en 2016

S'il ne précise pas s'il entend mener des actions contre la reprise de ce spectacle, et si pour le moment l'équipe de la nouvelle version n'a pas réagi à cette prise de position, cela rappelle les événements de la première reprise du spectacle il y a sept ans... dans l'autre sens.

A l'époque, c'était Élie Chouraqui qui avait annoncé un retour des Dix Commandements, avec une partie du casting original et dans une mise en scène identique à celle du premier spectacle. Et c'est Pascal Obispo qui s'était désolidarisé : "Je ne suis nullement impliqué et solidaire du spectacle qui se présente comme le retour des 10 commandements", avait-il alors expliqué, disant ne pas avoir été prévenu – ce qu'Élie Chouraqui avait alors démenti , assurant que Pascal Obispo avait refusé, et pointant du doigt le fait qu'au même moment, celui-ci préparait un spectacle sur Jésus.

Questions de recettes... et de droits

A l'origine de la discorde entre les deux hommes, des questions contractuelles liées aux recettes du spectacle, qui remontent à bien avant cette reprise : d'après une enquête de BFMTV , Pascal Obispo reprochait à Elie Chouraqui d'avoir cessé d'envoyer les bilans comptables du spectacle bien avant la fin de son exploitation – et donc de ne pas avoir partagé une partie des recettes. L'interprète de "Lucie" et "Fan" avait alors notifié Élie Chouraqui qu'il n'aurait plus les droits sur les chansons.

Sauf que cette bataille de droits, au cours de laquelle Pascal Obispo a tenté de s'opposer à la reprise du spectacle de 2016, n'est pas si simple. Pour comprendre l'affaire, il faut saisir une spécificité de ce spectacle : comme "Starmania" et "Notre Dame de Paris" et à l'inverse des spectacles de Broadway, il n'y a pas de texte entre les chansons, le spectacle est une succession de chansons. Or, en France, pour reprendre des chansons, il suffit d'obtenir l'accord de la Sacem, pas forcément celui des ayants droit de la chanson. Ce qui permet aux créateurs de ces spectacles d'empêcher que n'importe qui les joue, c'est donc a minima la dramaturgie et l'agencement des chansons.

Et c'est notamment sur ce point que Pascal Obispo avait tenté un recours en justice. Il a été débouté. La justice a en revanche reconnu qu'il avait la propriété des masters de la bande son du spectacle : c'est pour cela que sur l'album du "Retour des Dix Commandements", l'intégralité des morceaux ont été rejoués en studio. Relancé en 2016, le spectacle a fait quelques dates à Bercy à Paris et une partie de la tournée prévue, mais n'a pas rencontré le succès escompté.

Un spectacle de comédie musicale peut-il évoluer ?

Le message d'Élie Chouraqui relève une question artistique récurrente dans le milieu de la comédie musicale : un spectacle est-il amené à être figé avec le temps ? D'un spectacle à l'autre, la réponse évolue : par exemple, "Notre Dame de Paris" de Luc Plamondon et Richard Cocciante est joué à l'identique quel que soit le pays dans lequel il est présenté, dans une mise en scène quasi inchangée depuis 1998.

A l'inverse, "Roméo et Juliette" de Gérard Presgurvic a pris autant de formes différentes que de pays où il a été joué. Tantôt avec orchestre, tantôt sans, parfois dans des mises en scène modernisées, parfois totalement d'époque, ce spectacle-là est ouvert à toutes les interprétations – parce que les créateurs du spectacle l'ont autorisé.

Pour "Les Dix Commandements", la reprise à l'identique de la mise en scène avait jusqu'ici prévalu, dans les mises en scène à l'étranger ( comme ici en Italie ) ou pour la reprise en France en 2016. Plus étonnant encore, quand en 2006 le spectacle est adapté aux États-Unis avec Val Kilmer dans le rôle de Moïse, l'adaptation crédite Albert Cohen et Élie Chouraqui comme créateurs du spectacle... mais l'intégralité des chansons est gommée et réécrite par des auteurs-compositeurs américains. Si le spectacle et son ambiance globale sont conservées, la patte Obispo passe à la trappe.

Dans sa publication Facebook, Élie Chouraqui souligne que le spectacle "LES DIX COMMANDEMENTS" est un "spectacle d’Elie Chouraqui, musique Pascal Obispo, chorégraphie Kamel Ouali, costumes Sonia Rykiel, décor Giantito Burchiellaro". Sous-entendant ainsi qu'avec une mise en scène, des décors et des costumes différents, ce ne sera plus le même spectacle, là où Pascal Obispo et Albert Cohen envisagent une évolution du spectacle, et une deuxième version bien différente, allant même jusqu'à ajouter des chansons, comme l'ont fait "Starmania" ou "Roméo et Juliette". Ce sont bien deux visions différentes du spectacle qui risquent de s'affronter en amont de cette version 2024.

Cette première nouvelle mise en scène depuis 2000 vise aussi à célébrer les 25 ans du spectacle, et à rendre hommage à l'interprète principal Daniel Lévi, décédé l'an dernier. Elle a ainsi été renommée "Les 10 Commandements, l'envie d'aimer".