Aux arbres citoyens ! sur France Inter et France 2 le 8 novembre 2022

France Inter et France 2 s’associent pour une cause commune à tous : Aux arbres citoyens !

Sécheresses et chaleurs exceptionnelles, incendies dévastateurs, orages meurtriers... les événements climatiques extrêmes de l'été 2022 ont accéléré les prises de conscience en France et dans le monde face à une crise qui ignore les frontières et requiert de multiples réponses, solutions et actions, tant au niveau des institutions, des entreprises que des citoyens.

Publicité

Si nous n’agissons pas aujourd’hui, ce sera de pire en pire, jusqu’à l’irréparable.

Même si un nombre grandissant de personnes se rendent compte de la situation, peu savent véritablement pourquoi ces phénomènes se produisent et ce que nous pourrions faire pour les enrayer.

Au milieu de la forêt, quelques arbres plus gris sont visibles : ils ont été asséchés par des cultivateurs de café © Radio France - Julie Pietri

►►►France Inter s’engage et vous propose une journée spéciale “Aux arbres citoyens” :

Mardi 8 novembre :

7h / Le 7/9H30 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

et 7h50 / L’invité de Léa Salamé : Cyril Dion

: 9h10 / L’invité de Sonia Devillers

13h / Le 13/14 de Bruno Duvic

14h / La Terre au carré de Mathieu Vidard avec Hugo Clément journaliste et Laurence Subirana qui représente France Nature Environnement au Conseil d’Administration de l’ONF

avec journaliste et qui représente France Nature Environnement au Conseil d’Administration de l’ONF 16h / Zoom zoom zen de Matthieu Noël autour du mot “écho-terrorisme “

autour du mot “écho-terrorisme “ Et sur franceinter.fr : " Les gens attachés aux arbres " par Anaëlle Verzaux

Dimanche 6 novembre, vous pourrez aussi retrouver :

14h / CO2 mon amour de Denis Cheissoux : "L'homme qui sauvait les arbres", avec Thomas Brail, grimpeur-arboriste, auteur d'un livre éponyme, avec Florence Besson (éditions Arthaud)

►►► France 2 propose le 8 novembre dès 21h une émission événement Aux arbres citoyens ! parrainée par Marion Cotillard et Yannick Noah, en direct et en public depuis le parc André-Citroën, à Paris, présentée par Léa Salamé et Hugo Clément . Ils seront accompagnés de Cyril Dion et de nombreux autres invités et spécialistes de la question.

Après les feux ravageurs qui ont touché plusieurs régions, nos forêts ont besoin d'aide. Leurs existences séculaires nous rappellent nos conditions d'humains et d'habitants de la Terre. Notre présent et notre futur sont liés à leur destin. En association avec France Nature Environnement , “Aux arbres citoyens !” permettra à chacun d'agir, de choisir de soutenir différents projets évalués par des experts, en répondant à des appels aux dons.

Présentation Léa Salamé et Hugo Clément • Réalisation Franck Broqua • Conception décor Olivier Illouz • Directeur photo Frédéric Dorieux • Production éditoriale Cyril Dion • Production Morgane Production

►►► Appel aux dons

Un appel aux dons en faveur de projets de régénération et de préservation de nos forêts et de leur biodiversité. La collecte des dons est confiée à France Nature Environnement, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique depuis 1976.

Trois possibilités seront offertes aux téléspectateurs pour effectuer un don :

Par SMS au 92312, avec les mots-clés FNE5, FNE10 et FNE20 : possibilité de dons de 5 €, 10 € et 20 €

Sur le site de France Nature Environnement, par CB, virement, ApplePay, GooglePay, PayPal. Les dons seront spécifiquement affectés à cette opération

Par chèque à l’ordre de France Nature Environnement, adressé à l’adresse postale suivante : 2, rue de la Clôture, 75019 Paris

Les arbres, nos grands alliés, nous protègent, nous rafraîchissent, embellissent notre quotidien, nous rendent plus heureux, nous offrent des pistes tangibles pour lutter contre le réchauffement climatique et sont une source d’inspiration extraordinaire pour imaginer et construire un futur plus positif, durable et équitable.