Aux urgences d'Arcachon, les médecins obligés de trier les patients dès le parking

Comment s'est déroulé l'été dans les hôpitaux français ? Avec le manque de personnels, de nombreux établissements ont été contraints de fermer des services mais aussi les urgences, parfois la nuit, parfois plusieurs jours. Avec forcément une prise en charge dégradée pour les patients.

Dans les zones côtières, l'afflux de touristes a compliqué la tâche des professionnels de santé. Comme à l'hôpital d'Arcachon (Gironde) où les passages aux urgences sont multipliés par deux en période estivale. Ce centre hospitalier girondin, blotti sous les pins à la Teste-de-Buch à quelques kilomètres de l'océan Atlantique, abrite l'unique services d'urgences du Bassin d'Arcachon et du littoral du nord des Landes. Pour ne pas fermer le service des urgences cet été, les médecins sont obligés de trier les patients sur le parking de l'établissement.

Des journées interminables

À l'accueil, une infirmière oriente les patients. Si c'est grave, ils restent aux urgences. Sinon, direction un bâtiment préfabriqué installé sur le parking. Le médecin généraliste Julien Patry s'en charge : "Cela peut très bien être des fractures, des plaies. On fait des plâtres aussi. C’est de la médecine générale un peu avancée. Ce sont des choses que l’on ne ferait pas automatiquement en cabinet."

Chaque jour, 80 patients sont pris en charge pour deux médecins généralistes. Épuisés, ils sont obligés de terminer parfois à trois heures du matin. "J’ai déjà fait les autres étés, mais là, c’est particulièrement fatiguant", témoigne Julien. "C’est un fil tendu les urgences. Si on n’avait pas cette structure de médecine générale, on ne tiendrait pas."

Des patients fatalistes

Les patients sont plutôt compréhensifs mais aussi un peu fatalistes à l'image de Fréderic : "C’est bizarre de se retrouver dans un algeco. C’est ce que l’on ressent un peu partout en France. Il y a un gros manque de personnel de toute façon. C’est comme ça. On fait avec et on survit." Patricia est venue pour sa fille de neuf mois. Elle en a marre d'attendre, "d’être là, sur un parking. Cela fait bien une heure et demie que j’attends. Pour un bébé, j’aurais aimé qu’elle soit vue avant."

Ce tri des patients est une solution par défaut, reconnaît Carine Courteau, présidente de la commission médicale d'établissement : "J’espère juste qu’à la rentrée, on n’aura pas épuisé l'effectifs des urgentistes qu’il nous reste parce que malgré tout, ils travaillent beaucoup mais c'est un moindre mal. Ça devrait nous permettre de passer l’été." Passer l'été, l'unique priorité des professionnels de santé, bien conscients de vivre une crise sans précédent.