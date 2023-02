AVANT/APRÈS - Kiev, Kharkiv, Tchernihiv... les images de destructions après un an de guerre en Ukraine

Elles ont fait la Une des journaux, et parfois le tour des réseaux sociaux : ces photos d'immeubles éventrés, de bâtiments historiques réduits en gravats, des quartiers entiers rasés par des bombes russes. Il y a un an jour pour jour, le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine lançait son "opération spéciale", et décidait d'envahir son voisin ukrainien. Au quatre coins de l'Ukraine, ces mêmes photos de villes dévastés, quasiment rasées. Ces photos prises avant le début du conflit, et pendant, montrent comment la guerre a défiguré le pays, de Marioupol, à Kiev, en passant par Kharkiv et Tchernihiv.

Le bâtiment de l'administration régionale de Kharkiv

Le Yuri Gagarin Stadium de Tchernihiv en avril 2022

Un hôtel à Tchernihiv

Le théâtre de Marioupol en ruine

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le monastère Svyato-Uspensky Mykolo-Vasilyivsky à Mykilske, dans l'est

Le grand centre commercial de Kiev bombardé

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Des immeubles détruits et des cratères dans le sol, près de Bakhmout

Des immeubles et des champs avant et pendant la bataille de Bakhmout

La violence des combats et l'ampleur des destructions à Soledar

La base aérienne de Saki à Novofedorivka, en Crimée, avant une attaque en août 2022