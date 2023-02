AVANT / APRÈS : des images satellites de la Turquie après le séisme publiées par le CNES

Prendre de la hauteur pour constater l’ampleur des dégâts. Après le séisme lundi qui a fait plus de 22 300 morts en Turquie et en Syrie , parmi lesquels quatre Français, plusieurs satellites ont capté des images de la catastrophe, dont ceux du CNES, le Centre national d'études spatiales.

Antakya (l'antique Antioche en Turquie)

Située dans la région d’Hatay, dans le sud de la Turquie, à quelques encablures de la frontière avec la Syrie dont elle accueille de très nombreux réfugiés chassés par la guerre, Antakya n'est guère plus qu'un champ de ruines. À perte de vue, ce ne sont que des immeubles totalement ou partiellement effondrés. Même ceux qui tiennent encore sont profondément lézardés et personne n'ose y rester.

Publicité

Kahramanmaras (Turquie)

Selon un rapport de l'université turque de Bogazici, près de 40% des bâtiments de la ville turque de Kahramanmaras, épicentre du principal séisme lundi, ont été endommagés. Comme on peut le voir sur plusieurs photos, des champs de tentes blanches ont été montés à la hâte, sur un terrain de football ou dans des parcs. Les quartiers sont défigurés. On remarque des immeubles réduits en gravats. Des coins de rues ont totalement disparu. La situation est aggravée par un froid glacial. Pourtant, des habitants sont forcés de vivre sous des tentes ou dans leurs voitures. Des secouristes utilisent des drones et des caméras thermiques pour tenter de retrouver des survivants.

Islahiye (Turquie, région de Gaziantep)

Nurdagi (Turquie)

Cette ville située à l'épicentre du séisme est devenu un champ de fouilles à ciel ouvert, où les secours continuent d'extraire des corps des décombres.

Kirikhan (Turquie)

"Orienter les équipes de secouristes"

Ces photographies ont été captées par le satellite français Pléaides, après l’activation de la Charte internationale "espace et catastrophes majeures". Ces images ont un rôle bien défini explique le CNES : "La technologie spatiale permettra de venir en aide aux populations et d’orienter les équipes de secouristes engagées sur la zone touchée." En Turquie, "des satellites optiques et radar de 11 agences spatiales seront programmés afin de cartographier la zone sinistrée sur 50 km de large par 200 km de long".

Depuis sa première mise en opération il y a 22 ans, la Charte "a été déclenchée près de 800 fois dans le monde entier, pour moitié à la suite de phénomènes d’inondation ou de submersion des zones littorales et pour le reste des cas de tempêtes, de cyclones, de tremblements de terre, d’incendies, d’éruptions volcaniques, de glissements de terrain, de marées noires, voire d’accidents aériens", précise le CNES.

Depuis le séisme lundi, l’aide humanitaire afflue du monde entier. L’Allemagne a annoncé vendredi l’envoi de 90 tonnes de matériel par avion. La France va mettre en place une aide d’urgence de 12 millions d’euros. Près de la moitié iront à "plusieurs ONG françaises et internationales œuvrant pour les interventions d'urgence dans les domaines de la santé, de la mise à l'abri, de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de la sécurité alimentaire", affirme porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. En revanche, l’accès à la Syrie reste beaucoup plus compliqué, en raison de la guerre.