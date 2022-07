Avant de partir en vacances, faites le plein de podcasts

Un été avec Jankélévitch par Cynthia Fleury

Pour fêter les 10 ans de la série Un été avec, Cynthia Fleury a choisi de faire découvrir aux auditeurs Vladimir Jankélévitch (1903-1985), penseur-clé du XX e siècle qui disait ne travailler que pour le XXI e siècle. D’origine juive et russe, il est le philosophe de toutes les variations de la vie : le charme du « je ne sais quoi » du printemps, l’irréversible de la barbarie historique et l’impossible pardon envers les peuples tortionnaires, la nécessité du courage, de l’engagement éthique et politique, le plaisir ineffable de la musique. Un penseur de l’humour et du sérieux.

Tavernier, le cinéma et rien d'autre par Laurent Delmas

Un an après sa disparition, Bertrand Tavernier est à l’honneur sur France Inter! Laurent Delmas dresse le portrait cinématographique du célèbre cinéaste, à travers sa filmographie riche de sujets historiques et univers intimes, débats de société et fictions romanesques. Une série documentaire, en neuf épisodes, neuf thématiques, avec à chaque fois, une mise en avant d’un film reflet du thème choisi, sous forme d’un récit agrémenté de témoignages, d’archives et de très nombreux extraits de films. Et bien sûr des entretiens, réalisés pour l’occasion, avec notamment Isabelle Huppert, Philippe Sarde, Nathalie Baye, Philippe Torreton, Eddy Mitchell, Thierry Frémaux, et bien d’autres encore…

Les décolonisations africaines

Pour comprendre le présent, il faut plonger dans le passé : France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué l’Afrique lors des indépendances.

Sékou Touré, le syndicaliste qui a dit « non » à de Gaulle ; Senghor, le Président-poète ; ou Lumumba, martyr de la décolonisation belge… Leurs destins pèsent encore sur leurs pays et sur un continent en mutation. « Les décolonisations africaines», une série proposée par Pierre Haski, avec notamment la participation de l’historien Pap Ndiaye, enregistrée avant sa prise de fonction ministérielle

Very good Bowie trip

Après Bob Dylan, c’est au tour de David Bowie de faire l’objet d’un grand feuilleton à suivre tout l’été. Entre musique et anecdotes, 9 émissions sont consacrées à la figure emblématique de la musique internationale disparue il y a 2 ans. Extra-terrestre transexuel débarqué sur notre planète, dandy inquiétant venu du froid, fougueux chanteur soul en complet-veston bleu électrique, Dorian Gray au sourire énigmatique…

Qui était véritablement David Bowie? Qui se cachait derrière cette infinité de masques et d’apparences? Cette énigme, Michka Assayas va tenter de la percer dans une série inédite de neuf épisodes, disponible en podcast dès la fin du mois de juin. Un des artistes les plus importants de la seconde moitié du vingtième siècle, David Bowie a été à la fois chanteur, poète et musicien. Mais aussi acteur, homme de théâtre transformiste et performer d’art contemporain. Il a su raconter son époque, ses fantasmes, ses rêves et ses cauchemars en mettant la musique populaire en scène, du glam rock à l’électro industrielle, en passant par la soul et la variété lyrique.

