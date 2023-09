Avant de penser à la parité, le parlement indien accepte de réserver un tiers de ses sièges aux femmes

L’Inde est bien le pays qui a permis à une femme, Indira Gandhi, d’accéder au poste de Premier ministre dès 1966. Pourtant, il fallu attendre près de 30 ans, en 1996, pour qu’une première proposition de loi demande de réserver, non pas la moitié, mais au moins un tiers des sièges de députés à des femmes. Et attendre encore 27 ans que cette dernière soit enfin adoptée par les députés (454 votes pour et deux contre).

Pour autant, le texte voté mercredi dans la chambre basse du Parlement indien résonne particulièrement dans le pays, où la place des femmes dans la vie politique indienne est réduite à peau de chagrin : sur 788 députés que compte le pays, 104 sont des femmes, soit à peine plus de 13%.

Au moins deux ans pour mettre la mesure en place

En revanche, la mise en place de ce quota devrait mettre du temps à s’appliquer concrètement : après le passage du texte à la chambre haute du parlement, où il a des très grandes chances d'être adopté, il faudra attendre encore au moins deux ou trois ans, selon certains observateurs, que se termine une gigantesque opération de recensement dans ce pays qui reste la seconde plus grande démocratie du monde (1,4 milliards d’habitants), pour ensuite redessiner les circonscriptions électorales indiennes.

"La mise en œuvre immédiate du projet de loi est non seulement nécessaire mais également possible", a souligné la député du principal parti d’opposition Sonia Gandhi, lors des débats dans l’hémicycle, "tout retard dans sa mise en oeuvre constituerait une injustice envers les femmes."

Depuis 1996, date de sa première présentation, le texte s’est heurté à de nombreux opposants au sein des partis politiques du nord du pays : en 2010, l'ancien ministre en chef de l'Uttar Pradesh, l'Etat indien le plus peuplé, s'était par exemple opposé au projet de loi, craignant que ce dernier n’incite les députés à siffler leurs consoeurs au Parlement.

Une représentation politique sans poids

Paradoxalement, si les femmes sont déjà représentées sur la scène politique indienne, elles n'ont que peu de poids dans les décisions : Droupadi Murmu est actuellement la présidente du pays et la deuxième dans l'histoire de l'Inde à occuper cette fonction essentiellement protocolaire. D'autres femmes ont été ou sont ministres en chef, cheffes de parti et occupent des rôles de pouvoir, sans que la gente féminine ne bénéficie pour autant d'une représentation politique plus large.

L'adoption de cette loi devrait ainsi profiter au Premier ministre indien Narendra Modi, qui brigue un troisième mandat l'an prochain, et à son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP) : ce dernier bénéficie déjà d'une importante côte de popularité auprès des femmes.