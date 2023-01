"Avant l’orage", une exposition à la Bourse du commerce du 8 février au 11 septembre 2023

A la Bourse de Commerce, la Collection Pinault présente une nouvelle saison d’expositions. Intitulée « Avant l’orage », elle invite à un cheminement à travers des installations et des œuvres de la collection—emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres—d’artistes qui métamorphosent tous les espaces du musée.

Sur fond de dérèglement climatique, dans l’urgence de notre présent comme dans l’œil d’un cyclone, cohabitent au sein de cet accrochage inédit l’obscurité et la lumière, le printemps et l’hiver, la pluie et le soleil, le jour et la nuit, l’humain et le non-humain… Ces paysages instables, saisis dans une ronde désynchronisée du temps, figurent de nouveaux écosystèmes dans lesquels le visiteur est invité à s’immerger.

Articulé en deux temps, cette saison thématique s’ouvre, le 8 février prochain, avec une installation monumentale et inédite de Danh Vo, créée pour la Rotonde, avant d’être réactivée, à la fin du mois de mai, pour l’exposition consacrée à Tacita Dean, dans la Rotonde et la Galerie 2.

La Collection Pinault soutient cette naissance d’une ronde de saisons en devenir, d’écosystèmes en mutations, de micro-territoires en gestation, baignés dans une lumière tendant vers un crépuscule climatique mutant.

Alors que les calendriers ancestraux étaient conditionnés par les mouvements cosmiques, notre course effrénée au progrès et à l’abondance a irrémédiablement transformé notre environnement.

Les artistes donnent à voir leur vision du monde, allant de la peinture à la vidéo, en passant par des installations artistiques, des photographies, des images projetées sur les parois, des sculptures et des œuvre sonores…

► Présage d’Hicham Berrada immerge le visiteur dans un paysage en pleine transformation et nous fait prendre conscience de la beauté d’un monde sans nous.

Hicham Berrada Présage 2018 Installation vidéo avec vidéoprojecteurs synchronisés 8'25 Pinault Collection - Hicham Berrada ADAGP Paris 2023 Courtesy Hicham Berrada kamel mennour

► L’œuvre de Dineo Seshee Bopape nous engage à repenser notre relation à l’eau, environnement en soi, reliant et habitant tous les êtres: en quelque sorte, nous sommes l’océan

lerato laka le a phela le a phela le a phela _ my love is alive, is alive, is alive, 2022 - Dineo Seshee Bopape

► Jonathas de Andrade évoque les relations de personne à personne entre humain et non-humain propres à l’animisme, que la violence déguisée en bienveillance au sein d’un système de domination où les humains règnent en maitres.

Jonathas De Andrade, O Peixe The Fish 2016. Photogramme 16 mm transféré sur fichier HD 38 min Pinault Collection - Jonathas de Andrade Courtesy de l’artiste

► Reprenant dans leur titre la formule du poète brésilien João Cabral De Melo Neto, les «déserts modèles» ou «modèles de désert» de Lucas Arruda ne sont rien d’autre qu’imaginaires, paysages comparables à des états intérieurs.

Lucas Arruda Untitled from the Deserto-Modelo series 2021 Pinault Collection Oil on canvas. 24 × 30 cm - Courtesy the artist and David Zwirner Photo Claire Dorn

► Pierre Huyghe s’est imposé comme l’une des figures majeures de l’interrogation des rapports au non-humain dans l’art. Sa réflexion s’est notamment portée sur le temps de l’œuvre, comme sur la relation au matériau. Huyghe propose, plutôt que des objets, des environnements dont l’évolution dans le temps, à l’image du vivant, constitue la donnée fondamentale.

Vidéo HD couleur, son Colour HD video, sound, 14' Pierre Huyghe - Pierre Huyghe ADAGP, Paris, 2023. Courtesy Pierre Huyghe Pinault Collection

► L’œuvre de Robert Gober décrit des relations complexes entre intérieur et extérieur, caché et révélé. Les corps masculins sont présentés comme des ready-mades modifiés, tronqués, mutants et hybrides.

Robert Gober Waterfall 2015-2016 Laine coton bois peinture sur mastic époxy et résine pompes de recyclage lumières et eau Pinault Collection - Courtesy Robert Gober Matthew Marks Gallery Photo Fredrik

► Loin d’une pratique simplement formelle ou émotionnelle de l’abstraction, la peinture de Frank Bowling revendique une identité politique et personnelle, où le commentaire social ne cède rien au besoin esthétique.

Pinault Collection © Frank Bowling - ADAGP, Paris, 2023. Courtesy Frank Bowling Photo Charlie Littlewood

► Tacita Dean montre ici des éléments en voie de disparition, sur le point de devenir,—des memento mori de l’ici et maintenant, laissant advenir, avant l’orage, la «nostalgie de la saison qui vient de nous quitter 1 », pour laquelle les Japonais ont inventé le nom de nagori.

Tacita Dean Foreign Policy 2016 Craie sur tableau noir 244×244 cm © - Tacita Dean Courtesy Tacita Dean Marian Goodman Gallery New York Paris Frith Street Gallery London Photo Fredrik Nilsen Studio 159

► L’architecture même du lieu, La Bourse du commerce, participe à l’évolution de cette exposition qui s’articule autour de chaque œuvre pour la sublimer plus encore.

►►► Artistes exposés : Lucas Arruda, Hicham Barrada, Dineo Seshee Bopape, Franck Bowling, Judy Chicago, Tacita Dean, Jonathas de Andrade, Robert Goder, Dominique Gonzalez-Foerster, Felix Gonzalez-Torres, Pierre Huygue, Benoit Piéron, Daniel Steegmann Mangrané, Alina Szapocznikow, Diana Thater, Thu Van Tran, Cy Twombly, Danh Vo, Anicka Yi.

► Commissariat : Emma Lavigne, directrice générale, et Nicolas-Xavier Ferrand, chargé de recherche