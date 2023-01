Avatar 2 est le premier film post-Covid à dépasser les 10 millions d'entrées en France

Le succès "Avatar" de 2009 sera-t-il dépassé par celui de 2022 ? Ce lundi, le distributeur du film "Avatar, la voie de l'eau" de James Cameron a annoncé que le film avait dépassé les 10 millions d'entrées en France depuis sa sortie à la mi-décembre.

Les deux tiers des spectateurs ont vu le film en 3D, c'est-à-dire dans la technologie pour lequel il a été tourné. Et au niveau mondial, le film a pour l'heure dépassé 1,7 milliard de dollars de recettes, ce qui en fait le septième plus grand succès de tous les temps au cinéma – en seulement 26 jours.

Plus rapide qu'Intouchables

En France, c'est le premier film à dépasser la barre des 10 millions de spectateurs depuis la pandémie. Le dernier en date était "Le Roi Lion", adaptation du dessin animé des studios Disney par Jon Favreau, qui a enregistré 10,01 millions d'entrées en 2019 – et qui a été le plus grand succès de 2019. Il est donc d'ores et déjà dépassé par "Avatar 2".

C'est aussi une ascension fulgurante : le film a atteint les 10 millions d'entrées en à peine 26 jours. Avant lui, "Intouchables" avait réussi la même performance en 2015 avec deux jours de plus, en 2018. En France, seuls 32 films, en incluant ce dernier, ont réussi cette performance... et le film le plus vu dans le pays est déjà un film réalisé par James Cameron : c'est "Titanic", sorti en 1998, qui a reçu 20,75 millions d'entrées.

La France est par ailleurs le troisième pays dans lequel le film a le plus de succès, après les États-Unis et la Chine – et derrière l'Allemagne et la Corée du Sud.