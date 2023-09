Avec 118 victimes, 2022 a compté presque autant de féminicides que 2021

Cette étude arrive deux jours après l'assassinat d'une policière en pleine rue dans un village de Savoie, tuée par son ancien mari, une affaire tristement symbolique des violences faites aux femmes en France. Le nombre de féminicides enregistré en 2022 est dans la moyenne de la dernière décennie : 118 victimes en un an, bien moins qu'en 2019 (où 146 femmes avaient été tuées) mais beaucoup plus qu'en 2020 (102 femmes tuées, dans le contexte de la pandémie de Covid-19). L'étude montre aussi une forte hausse des tentatives d'homicides au sein du couple, avec 366 faits (dont 267 contre des femmes), contre 251 l'année précédente.

Huit auteurs sur dix sont des hommes

Les femmes représentent 81 % du total des victimes de morts violentes au sein du couple en 2022 : 118 femmes, pour 27 hommes. Une part qui reste stable depuis 2006 (elle était de 85 % en 2021). Les auteurs sont eux en majorité des hommes (dans 84 % des cas), le plus souvent en couple, de nationalité française, âgés de 30 à 49 ans et n'exerçant pas d'activité professionnelle.

Les causes sont souvent les mêmes : principalement les disputes (dans 26 % des cas), et le refus de la séparation (23 %). Et c'est au sein de leur foyer que les femmes sont le plus en danger : 87 % des faits sont commis au domicile du couple, de la victime ou de l'auteur, sans préméditation dans l'immense majorité des cas (92 %).

Dans plus d'un tiers des cas, ils surviennent sur fond d'alcool, de drogue ou de médicaments. Les auteurs privilégient l'arme blanche (dans 43 % des cas), les armes à feu (20 % des cas) et l'asphyxie, par strangulation ou étouffement (17 %). Ce dernier mode opératoire est exclusivement masculin.

"Des failles dans la réponse judiciaire"

Des crimes qui pourraient être évités dans de nombreux cas, plaident les associations féministes. Ainsi, sur les 118 femmes tuées en 2022, 37 avaient déjà subi précédemment des violences par leur conjoint ou ex-conjoint ; 24 avaient signalé les faits aux forces de l'ordre, et 16 avaient déposé plainte. "Il y a eu des failles dans la réponse judiciaire, pas assez de mesures de protection ou de suivi, beaucoup trop de plaintes sont classées sans suite", assure Françoise Brié, présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF). "Les sanctions sont insuffisantes au regard des violences subies."

De son côté, Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, estime que "les chiffres stables montrent que les efforts ne sont pas suffisants pour prévenir les violences et protéger les femmes victimes. Il faut en faire une priorité, comme ce fut le cas en 2020."