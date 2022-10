Avec "Alpha Zulu", Phoenix sort l'album du retour aux sources

C'est l'un des albums les plus attendus de la fin d'année, et il risque de surprendre les oreilles du public : privés de studio professionnel et de chanteur (coincé aux États-Unis pour cause de Covid), les Versaillais de Phoenix reviennent avec un album qui fait la part belle aux machines et aux samples.

"Qu'on se soit éloignés les uns des autres, c'est un truc qu'on n'avait jamais vécu. On se voit toutes les trois semaines depuis qu'on a 16 ans", raconte le chanteur Thomas Mars. "Quand nous avons emménagé dans le Musée des arts décoratifs [pour une résidence en 2021, NDLR] je leur ai dit au revoir sur le ton d'une demi-blague : 'On se voit dans six mois !"' Et dix mois plus tard, je revenais en France. Ça a créé une frustration qui était nécessaire et qui a servi le disque".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un titre écrit entre Covid et incendies géants

Témoin de cette création en pleine époque Covid : le titre "Winter Solstice", sur lequel s'est invité Ezra Koenig du groupe Vampire Weekend. Le morceau a été écrit par Thomas Mars en Californie, dans un État pris entre le Covid et les incendies géants. "On ne savait plus si les gens portaient le masque pour se protéger du virus ou pour pouvoir respirer. Il y a eu deux ou trois jours où tout était orange. Ensuite il y a eu deux jours de nuit totale. J’ai fait ce titre pendant cette nuit noire", raconte le chanteur.

"Je refusais de faire des choses dans mon coin parce qu’on veut toujours faire les choses ensemble. Mais c’est comme si je n’avais pas eu le choix. Je l’ai fait presque en position fœtale. Juste avant son décès, on avait eu la chance de rencontrer le chanteur Christophe. Il m’avait conseillé sur les micros à utiliser et la façon de les utiliser. J’ai fait exactement ce qu’il m’avait dit sur cette chanson", ajoute-t-il.

C'est le premier album de Phoenix à sortir depuis "Ti Amo" en 2017 : les précédents disques du groupe étaient sortis à trois ou quatre ans d'écart maximum. Un premier single était sorti en juin dernier, "Alpha Zulu", et avait passé deux semaines en tête du Adult Alternative Airplay, le classement des chansons les plus populaires diffusées à la radio.

"Alpha Zulu", le septième album de Phoenix, sort le 4 novembre prochain.