Voilà la preuve que nous vivons un été hors-norme. Avec ce mois de juillet 2023, le monde vient de connaître son mois le plus chaud jamais enregistré, selon l'observatoire du changement climatique Copernicus (C3S) de l'Union européenne. Il a publié son dernier bulletin mardi, venant confirmer un premier communiqué paru le 27 juillet, qui ne laissait que peu place au doute, en anticipant "très certainement le mois le plus chaud jamais mesuré".

La température moyenne globale a atteint 16,9 degrés, c’est bien plus que les 16,6 degrés enregistrés l'an passé en 2022. "Le mois de juillet a été de 0,72 degré plus chaud que la moyenne de juillet 1991-2020 et de 0,33 degré de plus que le dernier mois le plus chaud, en juillet 2019", précise Copernicus dans un communiqué .

"L'ère de l'ébullition"

Les données de cet observatoire remontent à 1950 et sont parmi les plus fiables et les plus utilisées avec celles de l'américain NOAA. Fin juillet, le chef des Nations Unies avait prévenu, l’humanité est entrée dans "l'ère de l'ébullition" climatique. Cette chaleur écrasante a eu des conséquences bien visibles : la Grèce en partie ravagée par les flammes, comme au Canada, une chaleur écrasante en Europe du Sud, dans l’arc méditerranée, et Afrique du Nord, dans le sud des Etats-Unis et dans une partie de la Chine.

Parmi toutes les données, l’une d’entre elles attire l’attention de Julien Nicolas, de l’observatoire Capernicus : "La température moyenne du mois de juillet se situe 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel. C’est la limite à ne pas dépasser fixée par les Accord de Paris. C’est un exemple qui montre que cette limite n’est pas quelque chose très loin dans le futur. Nous avons atteint cette limite de façon provisoire et temporaire, mais il faut bien réaliser que nous approchons des niveaux de réchauffement en dessous desquels il faut absolument rester pour éviter les plus extrêmes du réchauffement climatique."

Les températures à la surface des océans continuent d'augmenter

Signe le plus direct du dérèglement climatique, la surchauffe des océans, qui se poursuit. Des records sont battus. "Les températures moyennes mondiales à la surface de la mer augmentent, après une longue période de températures inhabituellement élevées depuis avril 2023", peut-on lire dans le bulletin. Les températures moyennes mondiales à la surface de la mer étaient de 0,51 degrés supérieure à la moyenne de 1991-2020. 1,05 degré de plus dans l’Atlantique Nord.

La température de surface des océans "a atteint 20,96°C le 30 juillet" 2023 selon la base de données ERA5, alors que "le précédent record était de 20,95°C en mars 2016", révélait la semaine dernière Copernicus. Les océans couvrent 70% de la surface de la planète et contribuent à la régulation de la température moyenne à l’échelle du globe. Les conséquences du réchauffement sont concrets : il accélère la fonte des calottes au Groenland, en Antarctique, et la fonte de la glace de mer.

Les océans absorbent une grande partie du réchauffement lié aux émissions de gaz à effet de serre causé par les activités humaines. "Avec des températures plus élevées, cette capacité d’absorber ces concentrations de gaz à effet de serre va se réduire", prévient le scientifique de Copernicus Julien Nicolas.

Le phénomène El-Niño

Si les températures atteignent des sommets cet été, toute la première moitié de l’année 2023 est concernée, selon Copernicus. En comparaison, la moyenne mondiale pour les sept premiers mois de 2023 est la troisième plus élevée jamais enregistrée. C’est 0,43 degré au-dessus de la moyenne récente par rapport à 1991-2020, contre 0,49 degré pour 2016 et 0,48 degré pour 2020. La suite de l’année devrait continuer à être chaud à cause du phénomène climatique El Niño, qui provoque une hausse des températures à l'échelle de la planète .

"Nous sommes simplement au début de ce phénomène El Niño, qui va s’intensifier dans les mois qui viennent", assure Julien Nicolas. "Ça va être un facteur important de réchauffement, qui pourrait contribuer à maintenir des températures globales plus élevées que la normale dans les mois qui viennent et éventuellement à des niveaux qui continuent à être proches des niveaux record."

Ces chiffres "montrent l'urgence des efforts nécessaires pour réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui sont le principal moteur de ces records", clame Samantha Burgess, directrice adjointe du service Copernicus sur le changement climatique (C3S).