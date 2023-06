Avec "Ducktoon", Disney se lance dans le webtoon, la BD sur smartphone

Des histoires de Mickey, Donald ou Picsou... directement sur smartphone. C'est la promesse de l'application "Ducktoon", qui sort ce lundi. Après de nombreuses grandes maisons d'édition, Disney (ou plus exactement le groupe Unique Heritage Editions, qui publie les magazines estampillés Disney en France) se lance sur un marché aussi prisé que scruté dans le monde de l'édition : le webtoon.

Le webtoon, c'est un format de BD numérique lancé au milieu des années 2000 en Corée, qui depuis quelques années déferle dans le monde entier. Adapté au smartphone, il prend désormais la forme d'applications. "Le webtoon a deux grandes caractéristiques : d'une part, on parcourt les BD avec le pouce en scrollant verticalement plutôt qu'en tournant des pages, c'est très adapté à la lecture dans les transports par exemple", explique Jean-Baptiste Roux, rédacteur en chef de Picsou Magazine, "maison-mère" du projet. "Le second, c'est un aspect feuilletonnant, avec de nouveaux épisodes pour les lecteurs chaque semaine".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

D'anciennes histoires "remasterisées"

L'application, qui fonctionne sur un système de catégories par type d'histoires (enquête, aventure, etc.) et par personnages (Picsou, Mickey, etc.), proposera des histoires inédites, mais aussi beaucoup de bandes dessinées sorties des archives des magazines Disney. Pour l'occasion, celles-ci ont été "remasterisées", et leur mise en page a été revue pour s'adapter à la lecture verticale. "On va lire ces bandes-dessinées comme on ne les a jamais lues auparavant : nous, on imprime sur du papier magazine, là on va vraiment avoir la qualité écran, avec des blancs très blancs, des noirs très noirs, ça va être très beau. C'est impressionnant de pouvoir redécouvrir ces BD dans cette qualité-là", explique Jean-Baptiste Roux.

En ligne de mire, outre le public habituel du magazine, qui se verra proposer un "prolongement" du papier sur le numérique, l'application vise aussi les nostalgiques, donc, et le public qui ne lit plus de magazines papier. "On a beaucoup de chance parce que notre magazine fonctionne très bien, mais on constate que la lecture ne se fait plus seulement sur papier, elle se fait, tout le monde le sait, beaucoup sur écrans", constate Jean-Baptiste Roux. "Notre place était évidemment de proposer ce format de lecture. Est-ce que c'est vital ? Je ne sais pas, mais c'est, en tout cas, complètement logique et nécessaire".

"L'avenir de la BD"

"Que Disney vienne se placer sur ce marché-là, ça veut dire qu'ils se tiennent au courant des tendances", note Colas Tran, journaliste et réalisateur de documentaires, spécialiste de la culture coréenne, berceau des webtoons. "Forcément, dans le monde de la BD, le webtoon a fait beaucoup bouger de lignes, certains se demandent si ce n'est pas ça, l'avenir de la BD", ajoute-t-il. "Cela montre qu'il y a un intérêt, et aussi surtout l'intérêt de remettre en avant un catalogue de BD Disney très important mais qui aujourd'hui n'est pas au devant de l'actualité", ajoute-t-il.

De plus en plus, après que les auteurs et autrices indépendants, et les petites maisons d'édition, se soient emparés du format, des géants de l'édition se lancent aussi dans le webtoon, comme Dupuis ou Delcourt. Au point de faire bouger les lignes du modèle, qui à l'origine était entièrement gratuit – le site "webtoon" d'origine s'est mis aussi à rendre une partie de son contenu payant (et certains créateurs et créatrices ont tout de même fait le choix d'y rester gratuits).