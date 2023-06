Avec "Élémentaire", Pixar signe une histoire d'amour plus profonde qu'elle en a l'air

Depuis "Vice-Versa" en 2015 et "Coco" en 2017, les studios Pixar semblent avoir du mal à trouver un nouveau souffle. Outre de nombreuses suites ("Cars 3", "Les Indestructibles 2", "Toy Story 4"), les productions du studio se sont partagées entre des films salués par la critique et le public mais cantonnés à la plateforme de streaming Disney +, comme "Soul", ou des films sortis en salles mais au succès plus que relatif, comme "En avant" ou "Buzz l’Éclair" l'année dernière. Avec le film qui sort mercredi en France, "Élémentaire", les studios vont-ils réussir à inverser la tendance ?

Le film se déroule à Element City, une ville où des habitants correspondant aux quatre éléments (feu, air, eau, terre) cohabitent – ou plutôt, où l'air, l'eau et la terre cohabitent. Les habitants de feu, les Flamboyants, vivent dans un quartier à l'écart, stigmatisés par les autres. Au milieu de cette ville, Flam, la fille d'un couple Flamboyant arrivé là il y a des années, destinée à reprendre la boutique familiale, rencontre Flak, un aquatique issu d'une famille d'artistes. Alors qu'ils tentent, ensemble, de sauver la boutique du père de Flam, ils tissent une relation amoureuse qu'ils vont devoir assumer envers et contre tout.

Fausse piste

C'est presque une fausse piste que nous propose Pixar avec la première demi-heure de ce long-métrage, qui ressemble à s'y méprendre à un "Vice Versa" au pays de "Zootopie" : une ville à plusieurs zones, des éléments aux caractères et aux propriétés opposées, et un duo composé de deux personnages que tout oppose qui sont obligés de coopérer. Sauf que là où la plupart des films nous auraient montré comment, petit à petit, ils se rapprochent malgré leurs différences, c'est une direction différente que prend le film, celle du vrai film d'amour. Il ne s'agit, très rapidement, plus d'assister à la naissance de l'amour entre deux personnages, mais à la façon dont cet amour va pouvoir exister dans un monde où tout semble s'opposer à une union... jusqu'aux lois de la physique.

Ce "Roméo et Juliette" d'un genre particulier est l'occasion d'aborder, comme souvent dans les films de Pixar, des thèmes plus profonds et plus adultes que dans les autres productions Disney. Car ce dont il est essentiellement question dans ce film, c'est de racisme et d'immigration. Le réalisateur du film, Peter Sohn, raconte s'être inspiré de sa propre histoire pour écrire ce film : sa famille, d'origine coréenne, avait désapprouvé le fait qu'il soit en couple avec une Américaine d'origine italienne.

On s'est rarement autant approché de la "vraie vie"

Dans "Élémentaire", on nous montre donc les Flamboyants arriver à Element City (les migrations climatiques sont même effleurées, car les parents de Flam quittent leur première maison suite à une catastrophe naturelle), ne parlant pas la même langue que les autres, rejetés par les propriétaires d'appartements, etc. Le tout, sans tomber dans le manichéisme : les êtres de feu sont aussi méfiants avec les autres qu'ils sont eux-mêmes mis à l'écart. Les rapports de classe sont aussi abordés, opposant un Flak (l'aquatique) dont la famille, riche et très arty, se montre plus tolérante, mais regardée d'un mauvais œil par ceux qui triment pour s'en sortir.

Peu de films Disney ont ainsi aussi bien approché la "vraie vie" dans les thèmes qu'il aborde. Et en cela, il se rapproche des courts-métrages de la série "SparkShots", plus expérimentaux sur la forme et engagés sur le fond. Le film apporte aussi une belle leçon sur la transmission et la pression intériorisée que peuvent représenter les espoirs que placent les parents dans la carrière de leurs enfants.

Mélange de styles d'animation

À cette profondeur – qui nécessite malgré tout de gratter un peu la surface du film, très enfantine au premier abord – s'ajoute un visuel aussi novateur que plaisant : les équipes du film ont travaillé très différemment les textures des différents personnages, et mis l'accent sur l'animation permanente de l'eau et du feu, pour que les personnages "aquatiques" et "flamboyants" aient l'air naturellement de petits bûchers ou de petites rivières. Les séquences dans lesquelles l'eau et le feu se croisent sont visuellement superbes. Les deux autres éléments, l'air et la terre, sont très clairement en retrait tout le long du film.

Et comme c'est de plus en plus le cas dans les films d'animation récents, la 3D et la 2D se croisent, et les personnages de feu semblent dessinés à la main, donnant lieu à un mariage de styles réussi. Dommage que les présages soient très mauvais pour ce film : aux États-Unis, où il est sorti vendredi, "Élémentaire" a réalisé le pire démarrage pour un Pixar – seul "Toy Story", le premier du nom en 1995, avait fait moins bien à l'époque.