Avec Gran Turismo, Sony met un coup d'accélérateur sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma

Avec Gran Turismo, qui sort dans les salles de cinéma françaises à partir du mercredi 9 août, le géant du jeu vidéo Sony entend consolider son passage du petit au grand écran. Au travers de ce film, qui fait la passerelle entre la simulation et la réalité, le réalisateur canadien Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie) raconte l'histoire vraie de Jann Mardenborough, un pilote britannique.

Dès l'âge de 7 ans, celui-ci se passionne pour le karting. Mais au bout de quelques années, ses parents, d'origine modeste, ne peuvent plus lui offrir de cours. Il passe toutefois beaucoup de temps à jouer à Gran Turismo, jeu vidéo de course sorti en 1997 et devenu le jeu le plus vendu de l'histoire de la première Playstation. Plus tard, à 19 ans, alors que Jann Mardenborough étudie l'architecture, il entend parler de la GT Academy, un concours organisé par Nissan sur le jeu Gran Turismo 5. Il passe de la manette au simulateur et sort vainqueur face à 90.000 concurrents. Jann est embauché par Nissan pour son programme de courses, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds sur un circuit ou mis les mains sur un vrai volant.

"Il n'y a pas besoin de connaître le jeu", précise Asad Qizilbash, directeur de Playstation Productions. "Nous souhaitions d'abord toucher toutes les personnes à qui on a dit un jour qu'elles n'étaient pas à leur place. Avec ce film, nous pouvons leur montrer que chaque épreuve peut être surmontée." Le PDG promet un grand spectacle : "Selon moi, nous avons amené les plus belles scènes de course automobile". À l'écran, le film est porté par Archie Madekwe dans le rôle de Jann, repéré par un directeur du sport automobile joué par Orlando Bloom et petit protégé d'un moniteur de course incarné par David Harbour.

Mettre l'accent sur les adaptations de jeux vidéo

Alors que Super Mario Bros. le film est un carton, avec plus de 168 millions de spectateurs partout dans le monde et quasiment 1,3 milliard de dollars de recettes, les grands du jeu vidéo semblent vouloir mettre le paquet pour adapter leurs franchises. Sega avait aussi fait fort avec son film Sonic de 2020, à presque 150 millions d'entrées. Un troisième film est prévu pour 2024.

Dans cet écosystème, Sony souhaite aussi se positionner sur le marché. Avec Playstation Productions, un studio dédié aux adaptations de jeux vidéo en films créé en 2019, la firme japonaise met davantage de moyens et garde un meilleur contrôle de ce qui est fait de ses franchises. Asad Qizilbash se réjouit de ce tournant : "Quand je vois le succès de Super Mario Bros. au cinéma, je trouve qu'il y a quelque chose d'excitant. Cela montre que l'industrie du film et les spectateurs aiment les adaptations. Et on peut s'adresser à tous les publics".

Selon lui, c'est le bon moment pour développer des projets cinématographiques : "J'ai toujours pensé que les jeux vidéo avaient les histoires et les personnages les plus passionnants. Leur narration est particulièrement développée. En plus de ça, les nouveaux réalisateurs et scénaristes de talent viennent d'une génération qui a grandi avec les jeux vidéo. Ils en ont une meilleure appréciation et portent une vraie passion. C'est aussi pour ça qu'on arrive dans une période où il y aura de plus en plus d'adaptations". C'est ainsi qu''Uncharted avec Tom Holland, et la série The Last of Us, ont rencontré un vif succès.

Un marché concurrentiel

Pourtant, les franchises de la Playstation reviennent de loin. Dans les années 2000, le cinéma a vu défiler de nombreux films adaptés de jeux vidéo. Le Tomb Raider de 2001 avec Angelina Jolie n'est pas un grand succès, le portage du jeu d'horreur Silent Hill déçoit les fans, Max Payne perd tout son sens à l'écran. Pourtant, Asad Qizilbash est confiant : "Sony a de quoi se démarquer grâce à sa bibliothèque de jeux. Il y a des histoires d'horreur, des histoires d'action, des histoires familiales. Nous avons déjà marqué une assez grande différence entre Uncharted et The Last of Us".

Face à Sony, des géants du box-office, comme Disney avec la franchise Marvel. Le producteur se défend toutefois d'être en compétition avec Disney. "J'ai plutôt l'impression qu'on est en train de créer notre propre espace." Mais Asad Qizilbash reconnait qu'il y a une stratégie commerciale à mettre en place. "Notre but premier, c'est de faire des jeux de qualité. Mais évidemment, on essaye de voir si un produit peut grandir en tant que franchise et s'exporter sur plusieurs médias. C'est aussi notre travail".

Ainsi, Playstation Productions travaille sur une dizaine de projets. Une série sur le jeu inspiré de la mythologie grecque God of War est prévue en collaboration avec Amazon. Une série live-action sur l'univers futuriste et post-apocalyptique d'Horizon apparaîtra sur Netflix, Sony comptant bien investir les plateformes de streaming.

Côté films, Ghost of Tsushima qui se déroule dans le Japon féodal aura le droit à un live-action. Quant à Jak & Daxter, le duo brave et comique composé d'un jeune homme muet et d'un humain transformé en une sorte de loutre, ils devraient aussi être portés à l'écran.