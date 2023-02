Avec l'Institut La Boétie, Jean-Luc Mélenchon veut lancer son "phare de la pensée"

Pour Jean-Luc Mélenchon, en ce début d'année, il y a la mobilisation pour la réforme des retraites, mais il y a aussi une grande ambition : un institut pour réfléchir à la politique d'hier et de demain. Il a été lancé ce week-end au Réfectoire des Cordeliers à Paris, avec une séance inaugurale pour la première promotion recrutée. En présence d'intellectuels, de chercheurs, et de personnalités comme Jean-Marc Schiappa, le père de la ministre Marlène Schiappa. Et c'est Annie Ernaux, l'écrivaine Prix Nobel de Littérature qui a prononcé le discours d'ouverture.

Le lieu n’a pas été choisi par hasard : le couvent, qui abritait au XIIIe siècle une communauté de religieux franciscains, fut aussi le refuge 1790 de la Société des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’illustre Club des Cordeliers (Danton, Marat, Hébert, Camille Desmoulins et Choderlos de Laclos). L’insurrection sur les fonts baptismaux.

"Le néo-libéralisme est un ennemi du savoir"

Sur scène, visiblement émue, la prix Nobel de Littérature Annie Ernaux contribue aux discours inauguraux. Elle revient sur cette phrase prononcée à Stockholm : "J’écrirai pour venger ma race". "Cela m’a été reproché. Mais je n’écris pas contre, j’écris depuis quelque part. Il est évident que j’écris depuis ce que j’ai vécu, depuis ce que j’ai ressenti et qui naturellement m’a poussée à avoir une certaine vision du monde."

L’Insoumis en chef, qui contribuera aussi au programme de formation avec ses conférences sur l’Ère du Peuple, met des mots drus sur cette vision du monde : "Le néo-libéralisme agit en ennemi du savoir scientifique quand il paralyse ou interdit la libre circulation des connaissances en les privatisant." Ou encore : "Le néo-libéralisme est un obscurantisme quand il professe une croissance productiviste sans fin dans un monde aux ressources finies [...] C'est est une négation du réel, un rideau de fumée pour masquer un détournement massif de fonds publics au service de la cupidité."

L'idée de Jean-Luc Mélenchon est de faire de l'Institut La Boétie un lieu de pensée politique offensif ainsi qu’ un outil d'éducation populaire. Une forme d'académie insoumise avec ses départements : histoire, géographie, planification écologique, philosophie. Tous les mois, une session de formation et des conférences animées par des politiques et des chercheurs en binômes.

Histoire, philosophie... et outils militants

Une première promotion, nommée "Louise Michel", a donc fait sa rentrée le week-end dernier : 70 militants insoumis retenus sur quelque 1500 postulants. Les critères : une représentation sociologique fidèle à celle de la société française. Un biais toutefois : les jeunes y sont majoritaires.

Les élèves se verront dispenser aussi une formation théorique solide : introduction au matérialisme historique, à la philosophie des Lumières, à la géographie politique mais aussi une initiation à la pratique militante. On y apprendra par exemple l'organisation de réunions publiques, le porte-à-porte, la mise en place de groupes d'action. Jean-Luc Mélenchon compte bien pouvoir puiser dans ce vivier pour ses futurs cadres.

Lui qui a connu les arsenaux théoriques du trotskisme, puis les armatures théoriques d’un Parti socialiste qui formait encore les siens, ambitionne de nourrir intellectuellement la relève militante.

Mais son aspiration est plus vaste. L'institut La Boétie, estime Jean-Luc Mélenchon "doit devenir le phare idéologique de la gauche anticapitaliste, comme l'est pour la droite libérale l'Institut Montaigne". Pour lui, il faut que l’émulation intellectuelle soit telle que l’Institut la Boétie puisse produire des experts aussi incontournables que ceux qui professent régulièrement dans les médias la vulgate d’un néo-libéralisme qu’il a abondamment dénoncé au Réfectoire des Cordeliers comme une hérésie.