Avec l’iPhone 14, Apple prend un peu plus ses distances avec la Chine

Depuis 2017, la Chine n’est plus le seul pays où Apple fait fabriquer ses téléphones. Le sous-traitant taïwanais Foxconn, connu pour être chargé de l’assemblage des iPhone et des iPad, mobilise aussi ses usines en Inde pour la production des téléphones de la marque à la pomme. Mais avec la nouvelle génération d’iPhone, qui doit être dévoilée ce mercredi soir par le PDG d’Apple Tim Cook, la marque entend aller plus loin : depuis plusieurs mois, l’entreprise a lancé un "plan d’action" pour diversifier la fabrication de ses nouveaux appareils.

Un "plan d’action" pour produire ailleurs qu’en Chine

Ming-Chi Kuo, un analyste financier connu pour ses informations et prédictions solides sur Apple, expliquait en avril dernier sur Twitter : "Les sites d’Apple pour le lancement de nouveaux produits sont presque tous basés en Chine" – les autres usines reprennent la fabrication des produits, mais dans un second temps seulement.

Si les tensions commerciales entre Chine et États-Unis poussent depuis longtemps Apple à réfléchir à des alternatives, c’est la situation sanitaire récente qui semble avoir servi de déclencheur : "Il y a deux ans, au début de l’épidémie, Apple a considéré la possibilité d’implanter des sites de lancement hors de Chine, mais cela est resté à l’état de proposition. Cependant, après les confinements récents en Chine, construire ces sites ailleurs n’est plus une proposition mais un plan d’action", selon Ming-Chi Kuo.

S’il n’est pas question de quitter la Chine totalement, Apple souhaite ainsi ne plus mettre tous ses oeufs dans le même panier. C’est pour cette raison que Foxconn a aussi lancé la production de produits Apple en Inde.

Vers une production plus tôt en Inde ?

Est-ce que cela signifie que les acheteurs et acheteuses qui se rueront sur l’iPhone 14 (et probablement l’iPhone Pro, l’iPhone Plus et l’iPhone Pro Plus) auront une chance d’avoir un modèle assemblé ailleurs qu’en Chine ? Eh bien : toujours pas. Selon les informations de Bloomberg aux États-Unis , Apple n’a toujours pas réussi à faire coïncider le calendrier du lancement de ses chaînes de production en Chine et en Inde.

En cause notamment, une plus faible capacité, côté indien, à éviter les fuites d’informations sur les nouveaux modèles. Le transport de pièces détachées chinoises vers l’Inde, et donc le passage des douanes, augmente le risque de fuites, qu’Apple, adepte de la culture du secret autour de ses nouveaux produits, veut éviter le plus possible.

Il y aura quand même une nette évolution avec ces modèles d’iPhone 14 : jusqu’à présent, le décalage entre le début de la production en Chine et celui en Inde était de six à neuf mois. Cette fois-ci, l’Inde devrait commencer à produire des iPhone dès la fin octobre ou le début novembre, ce qui est une nette accélération de la chaîne de production.

Conditions de travail "indignes" en Inde

En revanche, s’il est bien question de prendre ses distances avec la Chine pour des questions sanitaires et commerciales, il n’est pas encore question pour Apple de prendre en compte l’aspect social de sa production : l'usine Foxconn de Sriperumbudur en Inde, l’une de celles où des iPhone sont produits, a fermé en décembre dernier après une grève de salariés dénonçant des conditions de travail indignes – elle n’a rouvert que partiellement depuis.