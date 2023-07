Avec la chanson "Barbie" de Lio, la poupée échappait déjà à Mattel

Alors que le film Barbie est l'un des plus attendus de l'été, revenons sur une autre Barbie de fiction, chantée par Lio dans les années 1980. Après des démêlées avec la justice suite à l'utilisation du nom de la célèbre poupée Mattel, Lio ne boudera pas Barbie pour autant. Elle montera les marches du Festival de Cannes en 1993, habillée en inspiration Barbie, dans une tenue avec une crinoline, créée par la styliste Chantal Thomass .

La chanson "Barbie", de Lio

En 1986, Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, de son vrai nom, interprète "Barbie", une chanson écrite par Jacques Duval. C'est l'histoire d'une jeune fille harcelée par un producteur.

"Barbie, tu joues / Les déesses de l'écran / Mais ces larmes sur tes joues / C'est pas pour leur gros plan".

C'est une sorte de MeToo avant l'heure, à une époque où les femmes ne se sentaient pas autorisées à parler des problèmes de harcèlement, pourtant déjà bien présents dans le milieu du cinéma.

"Barbie / Jolie poupée de chair / Dans la vraie vie le prix / Des places est un peu cher".

Cette Barbie chantée par Lio finit par mettre fin à ses jours, avec un jeu de mots efficace : "Barbituriques, concluera l'autopsie. Au générique / J'vois plus ton nom, Barbie". Cette jolie chanson, aux sonorités mélancoliques et pourvue d'une dénonciation peu commune à l'époque, est au départ assez confidentielle, mais elle attirera néanmoins les foudres de la firme américaine, pour qui Barbie ne doit pas faire de vagues.

La réaction de Mattel après la chanson

Dans le documentaire Et dieu créa Barbie diffusé sur France 5, Lio explique que pour financer le clip sous forme de petit court-métrage qu'elle veut donner à sa chanson, elle appelle Mattel − peut-être un peu naïvement −, pensant qu'ils pourraient l'aider, mais c'est le service juridique qui lui répond, très sèchement. On lui annonce alors que Mattel va l'attaquer et qu'ils ont déjà préparé l'assignation. En effet, Mattel avait déposé la marque Barbie à l'Institut national de la propriété industrielle le 19 décembre 1985. Ainsi, en 1987, Lio est assignée par Mattel pour contrefaçon. Ils ont aussi saisi les disques dans sa maison de disques et ont interdit la vente.

Mattel reproche à l'auteur de la chanson, à l'interprète et à la maison de disques "de n'avoir pas hésité à reproduire et diffuser la marque Barbie en racontant la déchéance de la poupée Barbie qui finit par se suicider". À cette époque, Barbie devait être lisse, dans la norme, heureuse, saine de corps et d'esprit. On ne pouvait pas égratigner son image. Pour les magistrats pourtant, il n'y a "aucun risque de confusion sur le plan commercial entre une chanson et une poupée".

En outre, comme nous l'apprend Le Monde , les juges indiquent, de façon assez piquante, que concernant l'usage du nom de la marque : "En décider autrement conduirait, en effet, à interdire à un auteur toute référence au nom de Barbie dans le titre d'un ouvrage littéraire ou historique inspiré par le non moins célèbre criminel nazi qui, malheureusement pour la société Mattel, porte le même nom que celui de la poupée dont elle a déposé la marque." Mattel perd le procès et est condamnée à verser 17 000 euros à Lio.

Par la suite Mattel a attaqué à plusieurs reprises d'autres œuvres ou artistes, comme le groupe Aqua pour sa chanson "Barbie Girl" sortie en 1997, qui ne semblait pas convenir non plus à l'image de Barbie. Et pourtant, l'on entend quelques notes et paroles de cette désormais célèbre chanson à la fin de la bande-annonce du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig.

Alors est-il enfin possible de sortir la poupée de sa boîte et de jouer véritablement avec elle ?

Le film Barbie, enfin un pas de côté

Le film Barbie, qui sortira le 19 juillet en France, est la première production en prises de vue réelles issue de l'univers créé par Mattel. Cette fois, Barbie a le droit d'avoir sa propre histoire, à côté des scripts prévus, et les versions de la poupée sont diverses. La réalisatrice Greta Gerwig , connue notamment pour ses engagements féministes, semble avoir eu la liberté de faire ce qu'elle voulait de cette poupée autrefois si contrôlée.

Le directeur de Mattel a pourtant tenté de refaire des siennes. En effet, comme le rapporte le magazine Time, Richard Dickson, directeur de l’exploitation et président de Mattel, aurait pris un vol pour se rendre à Londres sur le plateau et se disputer avec Greta Gerwig et Margot Robbie (qui incarne Barbie) au sujet d’une scène en particulier, qu’il estimait trop en décalage avec la poupée. Il n'aurait pas eu gain de cause. Dans le film par ailleurs, le patron de Mattel est incarné par l'hilarant Will Ferrell.

Mattel a donc toujours un peu de mal à laisser de la liberté à sa Barbie, même si c'est dans un but intéressant commercialement, à savoir, la déringardiser. On reproche régulièrement à Barbie − même si elle se veut de plus en plus inclusive − son aspect stéréotypé et conformiste. Mais on ne se refait pas tout à fait... Ce film, très attendu, parviendra t-il à en faire à nouveau un objet cool ?

