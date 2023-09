Avec le jeu vidéo "Starfield", Microsoft espère propulser ses ventes vers l'infini (et au-delà)

Dès le menu du jeu, le joueur est mis dans l'ambiance : une planète inconnue qui se révèle lentement sous la lumière d'un soleil très loin du nôtre, le tout porté par une partition épique du compositeur Inon Zur... Pas de doute, "Starfield", sorti ce mercredi 6 septembre, connaît ses classiques en matière de space opera cinématographique et vidéoludique, et nous promet des dizaines d'heures à explorer ses galaxies.

Très ambitieux, avec une réalisation digne des plus grands films de science-fiction mais aussi des précédentes références du studio Bethesda Softworks (dont c'est la première nouvelle licence de jeux vidéo après plus de vingt ans à se concentrer sur ses deux séries phares, "Fallout" et "The Elder Scrolls"), "Starfield" a tout pour conquérir les joueurs... À condition qu'ils aient la bonne console.

Car avec ce simulateur d'odyssée spatiale, proposant un millier de planètes explorables, le producteur de la Xbox réalise un joli coup, mais lance aussi un ballon d'essai. C'est le premier blockbuster du studio Bethesda depuis son rachat par Microsoft, qui a pris soin de s'en assurer l'exclusivité. Sauf surprise, "Starfield" ne sortira en effet pas sur PlayStation, la console du concurrent Sony. Quitte à provoquer la colère de certains joueurs, dont certains tentent de saturer les sites spécialisés de commentaires négatifs , quand d'autres lancent carrément des pétitions réclamant que "Starfield" ne sorte QUE sur PlayStation , assurant que le jeu serait meilleur ainsi. Pour l'instant en vain : la pétition peine à dépasser les 5 000 signatures, et sur le site Metacritic, le jeu recueille presque 90 % de notes positives .

Un succès surveillé de près

Le détail intéressant avec ce jeu, c'est que Microsoft a fait littéralement l'inverse de ce qu'il promet de ne pas faire après avoir racheté Activision Blizzard, autre énorme studio de jeux vidéo : pour tenter de convaincre les autorités de la concurrence de plusieurs pays de donner leur feu vert à ce rachat, le géant américain jure en effet depuis des mois qu' il ne monopolisera pas sa série phare "Call of Duty" sur ses propres machines , assurant qu'il ne peut de toute façon pas se passer des ventes du jeu sur PlayStation.

Mais si "Starfield" cartonne, la tentation de multiplier les exclusivités sera encore plus forte. Le prochain épisode de "The Elder Scrolls", suite de l'immense succès critique et commercial "Skyrim", devrait lui aussi être réservé aux Xbox et aux PC, excluant là aussi les joueurs PlayStation. Mais après tout, Sony fait de même avec ses propres licences, comme "Uncharted", "Spider-Man", ou "God of War". Dans la bataille que se livrent les consoles, c'est de bonne guerre... Même dans les étoiles.