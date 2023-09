Avec les "Channels", WhatsApp se rapproche d'un réseau social (et de la monétisation)

C'est, jusqu'à présent, l'application du groupe Meta qui s'est le moins éloignée de sa vocation première : être une application de messagerie. Depuis la semaine dernière, WhatsApp déploie une nouvelle fonction qui apporte un changement majeur. Dans 150 pays, dont la France, les "chaînes" (ou "Channels" en anglais) permettront de suivre l'actualité de personnalités, de marques, de médias.

Après une expérimentation dans un nombre restreint de pays, WhatsApp va rendre accessible pour tout le monde cette fonction très similaire aux canaux Telegram, ou même aux canaux lancés au printemps sur Instagram (qui appartient aussi à Meta). Le concept est le même : des créateurs et créatrices de contenu pourront poster des messages, des photos, des vidéos, dans un flux à sens unique, auquel les abonnés ne pourront réagir que par des emojis.

En revanche, une fonction distingue les chaînes WhatsApp de leurs équivalents Instagram : outre la présentation sous forme de messagerie, le nouvel onglet "updates" de l'application se présentera sous la forme d'un flux faisant apparaître les derniers messages des pages suivies. Un flux d'actualités très proche, donc, de ce que propose Facebook ou X (anciennement Twitter).

Pour l'heure, seuls certains utilisateurs sélectionnés, essentiellement des personnalités publiques, peuvent lancer leur canal. Mais Meta promet que tous les utilisateurs pourront utiliser cette fonction "dans les mois à venir", sans préciser quand. C'est donc pour l'application un véritable changement de paradigme, qui la rapproche un peu plus d'un réseau social classique. Jusqu'à présent, seule la très peu utilisée fonction "statut", similaire aux stories Instagram ou Snapchat, proposait une telle dimension sur WhatsApp. L'application promet que cette fonction restera bien distincte que celle de messagerie – et que vos contacts ne pourront pas voir quelles chaînes vous suivez.

C'est aussi pour WhatsApp l'occasion de s'ouvrir un peu plus à la monétisation. Actuellement, il est impossible sur WhatsApp de diffuser de la publicité ou des posts sponsorisés, comme c'est le cas sur Facebook et Instagram. Seul le logiciel WhatsApp Business, proposé aux professionnels, permet à WhatsApp de gagner de l'argent, le reste de l'application étant gratuit pour les utilisateurs – et le cryptage des conversations de bout en bout ne permettant pas de collecter des informations pour de la publicité. L'entreprise envisage d'ailleurs de maintenir ce cryptage de bout en bout pour les chaînes, "par exemple dans le cas d'une organisation à but non lucratif ou de santé".

"Nous réfléchissons également à une façon de permettre aux admins de tirer profit de leurs chaînes à l'aide de nos services de paiement, ainsi qu'à la possibilité de promouvoir certaines chaînes dans l'annuaire pour augmenter leur visibilité", avait expliqué Meta en juin au moment de l'expérimentation des chaînes. Autrement dit, il sera possible, en payant, de mieux remonter dans les résultats de recherche ou dans les fils d'actualité. Alors que WhatsApp apparaît de plus en plus comme une application qui cherche à diversifier ses fonctions de communication, cette nouvelle façon de l'utiliser pourrait en faire un véritable concurrent à Instagram, ou même à X qui se revendique de devenir "l'appli pour tout".