Avec "Les Cigares du Pharaon", Tintin prépare un retour audacieux en jeu vidéo

Un projet qui, sur le papier, paraissait ambitieux, voire inconscient : Moulinsart (devenu Tintinimaginatio) a en effet la réputation d'être particulièrement précautionneux avec tout ce qui touche aux adaptations de Tintin. "On nous a pris un peu pour des fous", reconnait Stéphane Longeard, le PDG de Microids lorsqu'on évoque le jeu vidéo "Les Cigares du Pharaon", annoncé en mars dernier et qui sortira en novembre sur PC et consoles.

Tintin, une licence très protégée

"Il y a bientôt dix ans, on a pris contact avec Nick Rodwell [PDG délégué de Tintinimaginatio, NDLR] et Yves Février [chargé du numérique chez Tintinimaginatio] afin de les convaincre, et clairement, ils nous ont dit : même pas en rêve", s'amuse-t-il. "Et après, tous les six mois, pendant huit ans, on les a relancés : "Au fait, vous ne voulez pas faire un jeu vidéo ? Au fait, vous ne voulez pas faire un jeu vidéo ?" Puis on a fait un autre jeu il y a six ans, "Blacksad", adapté de la bande dessinée de chez Dargaud , qui a été une réussite en production et une réussite commerciale. Ça a été l'élément déclencheur pour Nick et Yves : ils se sont dit qu'on savait faire du jeu vidéo de qualité, qu'on arrivait à transposer du "à-plat" en jeu vidéo. Et on a pu rentrer dans une discussion." Le projet a ensuite très vite été mis sur les rails, confié au studio de développement madrilène Pendulo, qui avait déjà réalisé "Blacksad" pour son éditeur Microids, mais aussi d'excellents jeux d'aventure comme "Runaway" ou "Vertigo".

"C'est un projet qui est avec son temps", pour Yves Février. "Le jeu vidéo est le médium par excellence du XXIe siècle, tant pour un public jeune que pour un public plus âgé. Donc ne pas être présent sur un médium comme celui-là est une prise de risque. Mais toute adaptation touchant un personnage comme Tintin est une prise de risque ! Il faut donc trouver la bonne formule, les bons talents, la bonne synergie. Et on avait été séduits par la partie narrative, graphique, l'ambiance, l'univers de Blacksad."

"Quand on a le feu vert de Nick, les portes sont grandes ouvertes", raconte Stéphane Longeard. "En réalité, c'est d'une facilité assez déconcertante : c'est difficile de les convaincre, mais quand ils sont convaincus, ils sont à fond et très réactifs : la production du jeu n'a pas eu un mois de retard lié à l'ayant-droit." D'autant plus que le jeu est coproduit par Microids et Tintinimaginatio : tout le monde a donc intérêt à ce que ça marche.

Faire passer Tintin de deux à trois dimensions

Un travail main dans la main pour assurer au maximum la fidélité à l'œuvre, ou en tout cas à son esprit. Car il n'y a rien d'évident à adapter l'aventure de Tintin, personnage de bande dessinée par excellence, avec un style immédiatement reconnaissable, en jeu vidéo, un média très différent. "On a eu une connexion permanente avec Tintin Imaginatio, qui surveille tout ce que le studio réalise", explique Gianni Molinaro, producer sur le jeu côté Microids. "Ils nous donnent la ligne directrice pour que cette adaptation soit la plus fidèle possible, et en même temps qu'on ne soit pas prisonniers des cases de Hergé. Ils gardent toujours un œil sur ce qu'on fait, et il y a des choses qui sont plus simples à respecter ou à adapter que d'autres. Par exemple, modéliser Tintin ou Milou, ça demande plus de travail, plus de réflexion, plus de mises en garde par rapport à ce que Hergé essayait de traduire quand il dessinait, et qu'il faut réussir à retranscrire. Parfois, ça se joue à un angle, à un degré dans la modélisation en 3D." Jusqu'à aboutir au résultat révélé dans cette bande-annonce, qui a effectivement un patte bien particulière.

"La représentation de Tintin et Milou, c’est clairement un passage difficile", reconnaît Yves Février pour Tintinimaginatio. "Il y a une vigilance de notre part, par rapport à toute une série de détails, sur lesquels il est difficile de transiger. D'ailleurs il y a encore des ajustements à faire !" Selon les équipes, il a fallu environ un an pour valider le design actuel du Tintin vidéoludique.

À l'inverse, le jeu vidéo peut aussi se permettre des libertés, notamment celle d'étendre le scénario tel qu'il existe dans sa version dessinée. "Grâce à notre coopération avec Tintinimaginatio, qui est le gardien du temple, on peut se permettre d'allonger des choses qui peuvent, dans la BD, ne prendre qu'une seule case ou une seule planche", se réjouit Gianni Molinaro. "Des choses qui peuvent être très courtes, très fugaces, que Hergé a dessinées très rapidement mais qui sont quand même des moments qu'on garde en mémoire. On peut introduire des personnages qui n'existent pas, recréer des situations en les approfondissant, en enrichissant les dialogues, pour donner une nouvelle approche de toute l'aventure de Tintin, de tout le contexte des "Cigares du Pharaon". Des personnages comme Philémon Siclone, Rastapopoulos ou Oliveira, peut-être qu'on va les voir un peu plus longtemps, les découvrir sous un autre angle, et leur donner une autre vie..."

Convaincre les joueurs de 7 à 60 ans

"L'objectif, c'est de faire revenir Tintin dans le jeu vidéo, qu'il a un peu délaissé ces douze dernières années : la dernière adaptation, c'était en 2011, et c'était celle du film de Spielberg !", rappelle Gianni Molinaro. Le dernier jeu directement adapté d'un album date même de 1997 ("Tintin et le Temple du Soleil", sur Super Nintendo). "On voulait permettre à Tintin de revenir sur le devant de la scène, et de parler au plus grand nombre, par ce médium plus populaire et plus rentable que d'autres médias culturels. On imagine souvent qu'on ne va parler qu'aux tintinophiles, qui ont plutôt 40, 60 ans ou plus. Mais on peut aussi intéresser les plus jeunes, qui ne connaissent pas forcément Tintin sous le même prisme. Le but, c'est de faire revivre les aventures de Tintin telles qu'on les connait, de manière interactive, avec le soupçon d'aventure et d'action immersives qu'autorise ce médium."

"Le challenge, c'est que la cible est soit très jeune, et s'intéresse moins à Tintin, soit plus âgée", explique Stéphane Longeard. "Mais le jeu vidéo est un médium assez vieux maintenant, donc des gens qui ont une soixantaine d'années et qui jouent, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus ! Il fallait faire en sorte que ce jeu touche un public de 7 à 60 ans (et pas de 7 à 77, désolé) !"

Microids est très optimiste sur la réception de ce jeu vidéo : la suite est déjà en chantier. "On est en train de travailler sur la préproduction du "Lotus Bleu" [l'album qui fait directement suite aux "Cigares du Pharaon", NDLR]", assure Stéphane Longeard. "On n'a pas mis autant de temps pour démarrer, pour ensuite s'arrêter en si bon chemin ! On n'a pas d'inquiétude sur le succès : c'est un produit qui va vendre au minimum 500.000 exemplaires." Pour un budget final estimé de 6 à 7 millions d'euros, "un petit budget dans le jeu vidéo ; mais dans la catégorie des jeux que nous faisons, c'est plutôt respectable. Ce ne sera pas "Call of Duty" [l'un des jeux vidéo les plus vendus à chaque épisode, NDLR], mais on aura du succès !" Le jeu sera disponible en version physique partout dans le monde, avec des doublages dans une petite dizaine de langues, et une édition collector contenant une statuette officielle, parfaite pour les collectionneurs tintinophiles.

Et Hergé, il en aurait pensé quoi ?

"C'est difficile, toujours, de parler en son nom", sourit Yves Février. "Mais il est un des pionniers, dans le monde de la bande dessinée, à avoir fait des produits dérivés. Clairement, il avait déjà compris les extensions possibles par rapport à son œuvre. Donc oui, à mon avis, il aurait été sensible à des adaptations comme le jeu vidéo : c'est quelqu'un qui était curieux de son temps, curieux des innovations, curieux des technologies... Quelqu'un de très moderne dans son approche."

"Tintin Reporter - Les Cigares du Pharaon" (le titre complet du jeu) compte en tout cas redonner un sacré coup de jeune à son personnage : la version présentée à la presse montre un Tintin aventureux, capable aussi bien d'explorer minutieusement une tombe égyptienne que de piloter un avion. Le jeu vidéo sera un cocktail "50 % aventure, 50 % action", assure son éditeur, qui promet que l'expérience ne "donnera pas l'impression qu'on est juste en train de relire la BD". Mais bel et bien d'explorer son univers.