Avec son nouvel album, Taylor Swift a cassé Spotify

Taylor Swift a une fois de plus cassé Internet… au sens figuré, et cette fois-ci au sens propre. Son dixième album, "Midnights", sortait vendredi à minuit. Un disque très attendu qui marquait le retour de la star américaine vers la pop, après deux albums aux accents très folk et acoustiques, écrits pendant la pandémie.

L’album le plus écouté le jour de sa sortie

A minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, de très nombreux fans se sont connectés sur les différentes plateformes d’écoute de musique pour découvrir le nouvel opus de la chanteuse. Très… voire trop nombreux. Pendant plusieurs dizaines de minutes, une partie des utilisateurs de Spotify n’ont pas pu accéder à l’album. "Quelque chose ne va pas, réessayez", ont vu apparaître sur l’écran de leur application de nombreux auditeurs, surtout aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dans la plupart des cas, en moins d’une heure la situation est revenue à la normale. Mais l’entrain pour "Midnights", concept-album construit autour de chansons écrites la nuit, pendant "13 nuits blanches éparpillées au cours de ma vie" selon Taylor Swift, ne s’est pas arrêté de toute la journée de vendredi. Samedi matin, Spotify a donc annoncé que l'album avait battu le record mondial de l'album le plus écouté en une seule journée.

Déjà des problèmes techniques avec Drake en 2018

Ce n’est pas la première fois que des problèmes techniques viennent retarder la sortie d’un album : en 2018, le disque "Scorpion" du chanteur canadien Drake avait été publié sur Spotify avec deux heures de retard – ce qui avait permis, pour la première fois, à Apple Music de prendre la tête des écoutes ce jour-là. L’album avait alors été écouté 130 millions de fois sur Spotify et 170 millions sur le service d’Apple. En 2021, Drake avait pulvérisé son propre record avec 153 millions d’écoutes en un jour sur Spotify pour l’album "Certified Lover Boy".

Si on ne connaît pas le nombre précis de streams de l’album de Taylor Swift, on peut donc déduire qu’il est supérieur à ce précédent record de 153 millions – celui qui est pour l’heure homologué par le Guinness Book of Records. Les 13 titres électro-pop de la chanteuse, après les très acoustiques "evermore" et "folklore", sont d’ores et déjà un succès pour la chanteuse qui y partage l’affiche, le temps d’une chanson, avec une autre star, Lana Del Rey.