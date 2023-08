La France compte près de trois millions de millionnaires en 2022, un chiffre en hausse

Au jeu de qui veut gagner des millionnaires la France est bien placée. L'Hexagone est dans le top 3 des pays qui en comptent le plus selon un rapport annuel de la banque UBS , que s'est procuré France Inter. D'après son comptage, ils sont 2,8 millions sur le territoire. Un chiffre qui augmente par rapport à l'année dernière tandis que dans les autres pays, la tendance est plutôt à la baisse. La France comptabilisait ainsi 4,8% des 59,4 millions de millionnaires du monde l'an dernier.

Le nombre de millionnaires en forte baisse ailleurs dans le monde

Avec 25 000 millionnaires supplémentaires entre 2021 et 2022, la France se distingue de la plupart des autres pays européens : le Royaume-Uni, l'Italie ou l'Allemagne, notamment, où le nombre total de millionnaires diminue. En revanche, l'Hexagone n'est qu'en neuvième position mondiale pour le nombre d'ultra riches, c'est-à-dire les adultes dont le patrimoine dépasse les 50 millions de dollars. Ils sont 3.890 en France, contre 123.870 aux États-Unis, 32.910 en Chine ou encore 9.100 en Allemagne.

De manière générale, entre 2021 et 2022, le nombre de millionnaires dans le monde a fortement diminué (3,5 millions en moins sur un an). Cela peut s'expliquer, selon le rapport, par le recul de la richesse moyenne et l'abandon des actifs financiers. Les diminutions les plus notables ont été enregistrées aux États-Unis, qui a perdu 1,8 million de millionnaires en un an, ou encore au Japon qui compte 466 000 millionnaires en moins par rapport à 2021, qui était en troisième position depuis 2014 avant d'être doublé désormais par la France. Mais UBS estime qu'en 2027 le nombre global de millionnaires augmentera de 26 millions pour atteindre 85 millions de millionnaires dans le monde. Selon les projections de la banque, la France devrait compter en 2027, plus de 4 millions de millionnaires.

"La France n'est pas un paradis pour les ultra riches"

D'après Christopher Dembik, directeur de recherche macro-économique chez Saxo Banque, ça ne signifie pas forcément un accroissement des inégalités. "La France n'est pas un paradis pour les ultra riches. Lorsque l'on regarde les niveaux de taxation, ils sont déjà très élevés", analyse-t-il au micro de France Inter. "En revanche, on a un écosystème qui permet de créer de la richesse. On a un écosystème qui favorise, avec notamment beaucoup d'aides publiques, la création d'emplois, la création de richesses qui permet à des profils d'entrepreneurs d'atteindre des niveaux de richesses qui soient suffisants", complète Christopher Dembik.

"La richesse et les millionnaires sont quand même très dépendants d'un système, tel qu'il est et qu'il existe aujourd'hui en France, où notamment l'Etat subventionne énormément, par une myriade de moyens. Cela permet à des entrepreneurs doués d'atteindre le statut de millionnaire", selon l'économiste. "Malgré tout, on peut tout à fait comprendre que, au delà des chiffres, qui prouvent que la France n'est pas un pays extrêmement inégalitaire, vous puissiez avoir un sentiment d'accroissement des inégalités parce qu'il y a un pourcentage de très riches qui se crée en France", conclut-il.

L'effet de l'inflation et du marché immobilier

Difficile d'expliquer précisément de telles évolutions. Il peut y avoir les effets de l'inflation, l'évolution des indices boursiers ou encore du marché immobilier dans chaque pays. En effet, ce classement prend en compte le patrimoine global et notamment la valeur estimée des maisons ou des appartements dont les ménages sont propriétaires.

Au cours de ces deux années, le produit intérieur brut (PIB) de la France est de 9,6%. Il retrouve donc son niveau d'avant la pandémie. Le FMI prévoit une croissance du PIB en 2023 de 0,7% en France. D'après l'étude, le patrimoine par adulte s'élevait à 106.643 dollars en France en 2000 et atteint en 2022 312.235 dollars, avec croissance annuelle moyenne de 5%.

Le Global Wealth Report prend en compte le patrimoine net des ménages, c'est-à-dire à la fois leurs actifs financiers et leurs actifs non-financiers, comme la valeur estimée des maisons ou appartements dont ils sont propriétaires.