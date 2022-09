Avec verve et fracas : Jean-Luc Godard, personnage d'interviews

L'immense réalisateur Jean-Luc Godard est mort ce lundi à 91 ans , à Rolle en Suisse. Dès les années 1960, Jean-Luc Godard réinvente totalement le cinéma et incarne la Nouvelle Vague. Le cinéaste franco-suisse, qui laisse plus de cent films derrière lui, était un adepte "de l'escarmouche et de la dispute". Dans une interview, il se définit même comme un "moineau chamailleur."

Sur sa tombe, il veut faire inscrire "au contraire"

Dans un entretien accordé au journaliste Darius Rochebin, Jean-Luc Godard évoque son "esprit de contradiction. J'aime bien l'escarmouche ou ce qu'on appelait au Moyen-Âge la dispute." Le cinéaste définit ce qu'est pour lui la contradiction : "La contradiction, une diction contre une autre diction."

Darius Rochebin rappelle cette phrase de son épouse Anne-Marie : "Sur sa tombe, il faudra marquer : au contraire." Jean-Luc Godard répond : "Oui. Toujours au contraire."

Il s'accroche aux rideaux en 1968 pour faire annuler Cannes

Autre épisode marquant de la la vie de Jean-Luc Godard : en 1968, avec François Truffaut, aidés de Jean-Pierre Léaud, ils s'accrochent aux rideaux dans le palais, lors du festival de Cannes. Le directeur, Robert Favre Le Bret, leur demande de se calmer. Jean-Luc Godard se fait jeter à terre par des opposants. Le 19 mai, le festival est finalement annulé.

Quand il s'en prend à Tarantino, "un faquin"

En 2014, Jean-Luc Godard accorde une interview à France Inter , au micro de Patrick Cohen, chez lui en Suisse. Lors de cet entretien consacré à son nouveau film, "Adieu au Langage", il multiplie les déclarations acérées. Notamment contre Quentin Tarantino, qui adore Jean-Luc Godard, et a d'ailleurs nommé sa société de production "A Band Apart". Pourtant, le réalisateur américain en a pris pour son grade. "Il ne m'intéresse pas. Comme on le disait au XVIIe siècle, c'est un faquin, un homme méprisable et impertinent. Un pauvre garçon. Tant mieux, s'il est heureux." Cette année-là, Jean-Luc Godard a refusé de se rendre au Festival de Cannes alors que son film était en compétition.

Sa conférence de presse inoubliable à Cannes en 2018

Cannes, 2018. Entouré de dizaine de journalistes, Jean-Luc Godard tient une conférence de presse après la présentation de son film, "Livre d'Image", projeté la veille. Lors de cet échange "surréaliste" selon certains journalistes, l'auteur de "À Bout de Souffle" multiplie les propos décalés. Il évoque tour à tour la Catalogne, le numérique, ce qu'il est en train de lire. Il parle même un moment japonais à une journaliste japonaise venue l'interroger.

Le clou de cette conférence, restera cette équation : "J'ai fait une équation une fois, un film, c'est x + 3 = 1, x est égale à moins 2. Quand on fait télescoper deux images pour en trouver une troisième, il faut en supprimer deux, c'est la clé du cinéma mais il ne faut pas oublier la serrure".

Ses retrouvailles avec Anna Karina

En 1987, il retrouve l'une de ses actrices fétiches, Anna Karina. En 1961, ils se marient, en 1968, ils divorcent. 20 ans après, il se retrouvent chez Thierry Ardisson dans son émission "Bains de minuit". Le duo emblématique de La Nouvelle Vague répond aux questions de l'animateur. "Vous êtes content de vous revoir ?", leur demande-t-il. "Personnellement oui, mais un peu surprise aussi, puisque je ne m'y attendais pas", répond l'actrice, très gênée, qui n'avait pas été prévenue de la présence de son ancien mari. Le cinéaste franco-suisse réplique : "Quand la page est tournée, elle est tournée. Mais le bouquin est là."

Trop émue, la comédienne, en pleurs, quitte le plateau de l'émission.

Chez Thierry Ardisson : "Je n'ai rien changé au cinéma"

De nouveau invité chez Thierry Ardisson, Jean-Luc Godard explique qu'il "n'a rien changé au cinéma" mais qu'il "a ouvert un chemin. Quelque chose est toujours possible, avec une certaine foi qu'il faut travailler. Le possible est probable. Il est probable que le possible n'est pas impossible", explique-t-il.

En 1987, il dit que "la télévision a tué Truffaut"

"La télévision fabrique de l'oubli, le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs". D'après lui, la télévision, les journalistes, "ont tué Truffaut, ils ont tué Langlois, ils ont tué Romy Schneider. Ils les ont tués pour pouvoir les enterrer avec de belles phrases."

La télévision, c'est "pas fait pour communiquer, c'est fait pour transmettre des ordres". En 1981, il dénonce même une "escroquerie financière puisque vous remplissez facilement trois heures d'attente avec trois personnes qui viennent pour leur propre plaisir et leurs propres raisons."

En 2012, il aurait voulu que le "Front national arrive en tête"

La même année, en 2014, après avoir obtenu le Prix du jury à Cannes, Jean-Luc Godard accorde un entretien au Monde. Il parle politique, et balance : "J'espérais que le Front National arriverait en tête. Je trouve qu'Hollande devrait nommer Marine Le Pen Premier ministre."

À la question de savoir pourquoi une telle nomination, il répond : "Pour que ça bouge un peu, pour qu'on fasse semblant de bouger, si on ne bouge pas vraiment. Ce qui est mieux que de faire semblant de rien faire" , dit-il en riant.