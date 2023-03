Aviron : entre Oxford et Cambridge, une rivalité à coup de rames 

Sur les berges de la Tamise, au pied des arches du pont de Putney, point de départ de la course, ce sont les derniers entraînements et les derniers réglages. A Londres, ce dimanche n’est pas un jour comme les autres : "The Boat Race" (la course de bateaux comme elle se nomme officiellement en toute simplicité, comme s’il ne pouvait en exister une autre) est celle d’une vie, celle qu’on ne doit pas perdre.

"Cette course est populaire parce qu’il y a un vainqueur et un perdant, explique Matt Smith, l’arbitre de la course féminine. Pour celui qui perd, c’est horrible. Et pour celui qui gagne, c’est un moment de gloire incroyable. C’est comme si ces rameurs rentraient dans une arène. Plus jamais ils n’auront l’occasion de vivre dans leur vie un moment comme celui-là. Ils auront sans doute des enfants et un super boulot, mais ils n’auront pas de moments plus importants que celui-là."

The Boat Race est une course réputée difficile, à cause du vent et des courants qui agitent la Tamise © Radio France - Jérôme Val

Il faut dire que ça dure depuis 1829. Quand deux amis, l’un à Oxford, l’autre à Cambridge, se sont lancés un défi sur la Tamise. La tradition s’est perpétuée année après année pour devenir "l’un des moments de sports les plus fous en Angleterre", comme le résume Matt Smith. "The Boat Race" est parvenue à être un rendez-vous sportif de plus en plus relevé. Pour la quatrième fois de l’histoire seulement, un Français sera sur l’eau.

Noam Mouelle et le quatrième Français à prendre le départ de la corse, le premier depuis 2006 © Radio France - Jérôme Val

Après William Henri Waddington en 1849, François de Rancourt en 1963 et Bastien Ripoll en 2006 (ce dernier a été le premier à courir pour Oxford), Noam Mouelle porte le maillot des Light Blue (les bleus clairs) de Cambridge (à l’opposé des Dark Blue d’Oxford). Il a intégré le bateau de huit rameurs de la célèbre université. La nouvelle est tombée le 6 mars dernier. "On doit s’entraîner 12 fois par semaine, donc deux fois par jour puisqu’on a un jour de repos, raconte le jeune homme de 21 ans qui prépare depuis cette année un doctorat en physiques dans la prestigieuse université. Cela consiste à ramer sur l’eau ou en salle ou à faire de la musculation. Le challenge, c’est qu’il faut faire tout ça en plus des cours."

450 millions de téléspectateurs pour The Boat Race

Noam Mouelle pratique l’aviron depuis l’âge de 9 ans, essentiellement dans son club du Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Il a d’ailleurs assisté en tant que spectateur à la précédente édition de "The Boat Race". Le voilà maintenant au cœur de l’événement. "On ne prépare plus l’aspect technique ou physiologique, poursuit-il. Une des choses qu’on nous dit, c’est qu’il faut réussir à faire abstraction de la foule et du bruit et se concentrer sur le coup d’aviron."

Pour Sean Bowden, l'entraîneur de l'équipage d'Oxford, le poids de l'histoire est très fort dans ce genre de course © Radio France - Jérôme Val

Les organisateurs attendent 500.000 personnes sur les berges de la Tamise, entre le Putney Bridge et Mortlake, près de Chiswick Bridge, à l’ouest de la capitale anglaise. Ils revendiquent aussi 450 millions de téléspectateurs à travers le monde, du Mexique jusqu’en Australie. Tous les yeux rivés sur une course de plus en plus exigeante. "C’est assez dure parce qu’elle fait presque sept kilomètres, c'est beaucoup plus long que ce qu'on peut faire habituellement où on parcourt deux kilomètres, détaille Sean Bowden, l’entraîneur en chef de l’équipage d’Oxford. Il n’y a que deux bateaux, c’est très tactique, il faut attaquer, ne pas rester passif. Et puis, il y a le poids de l’histoire, il y a beaucoup de pression."

Noam Mouelle le sait : il est question de sport de gloire, même si "sur le plan académique, il n’y a pas vraiment de rivalité avec Oxford. Dans mon projet de thèse, je travaille par exemple avec des gens d’Oxford. Mais sur le plan sportif et particulièrement dans l’aviron, la rivalité est très intense." Cambridge mène pour l’instant 85 victoires contre 81 pour Oxford (il y a eu un seul match nul en 1877). Le prestige de l’une ou l’autre des deux universités parmi les plus célèbres du monde se joue tout à l’heure sur les eaux capricieuses de la Tamise.