AWARE : une plateforme redonne de la visibilité aux femmes artistes

L'Histoire de l'art a été écrite par des hommes sur des hommes. Conséquence, des milliers de femmes ont été écartées de la grande Histoire de l'art. Pour compenser cette inégalité entre les femmes et les hommes et redonner de leur place légitime aux artistes, le site AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) s'est donné pour mission de diffuser des biographies, podcasts, recherches sur les artistes femmes. Une plateforme bilingue qui regroupe désormais mille biographies très documentées sur ces artistes invisibilisées.

La plateforme a été fondée par l'historienne de l'art Camille Morineau. "J'ai toujours appris que l'invention de l'art abstrait a été porté par des hommes : Kasimir Malevitch, Piet Mondrian, František Kupka ou Robert Delaunay. En réalité, c'est une femme qui a inventé l'abstraction, elle s'appelle Hilma af Klint. Elle a été montrée récemment au Guggenheim. C'est une artiste qui est passée de l'invisibilité à la grande visibilité, bien après sa mort, alors qu'elle avait vraiment inventé l'abstraction", raconte l'historienne.

"Les artistes femmes valent beaucoup moins d'argent que les hommes"

En 2023, les artistes femmes ne sont pas autant exposées que les hommes dans les musées et sur le marché de l'art. Elles sont donc d'une manière générale bien moins cotées. "Les galeries, aujourd'hui, sélectionnent plutôt des hommes que des femmes. De même que les artistes femmes valent beaucoup moins d'argent que les hommes. Mais ce que je peux dire c'est que les artistes femmes sont le meilleur investissement parce que leurs œuvres, peu connues, peuvent être multipliées parfois par cinq, par cent, en quelques années", estime Camille Morineau.

Il faut donc investir dans les oeuvres des artistes femmes. Aujourd'hui, les oeuvres de Georgia O’Keeffe, Louise Bourgeois, Joan Mitchell, Yayoi Kusama ou Cindy Sherman battent des records de ventes. En outre, le site AWARE vient de décerner un prix d'honneur à Rose Lowder, pour son cinéma expérimental traversé par l'écologie.