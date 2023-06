Bac, Parcoursup, maternelle à deux ans : ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur l'éducation

C'est une visite de trois jours à Marseille et sur le thème de la ville (puisqu'il y présente l'acte II de son plan "Marseille en grand", un vaste plan d'investissements lancé en 2021), mais Emmanuel Macron veut en faire une rampe de lancement pour plusieurs projets plus vastes. Après la lutte contre la drogue hier, le président de la République consacre la journée de ce mardi à l'éducation et à la santé.

Collèges ouverts de 8h à 18h, maternelle dès deux ans

Lors d'une réunion publique avec 300 Marseillais triés sur le volet ( la plupart des habitants des quartiers où le cortège présidentiel est passé ayant été confinés chez eux pour éviter toute "casserolade"), Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces lundi soir. La première, c'est la généralisation l'ouverture des collèges de 8h à 18h pour lutter contre "l'inégalité" scolaire, comme le révélait France Inter lundi matin . La mesure concernera tous les collèges en réseaux d'éducation prioritaires (REP et REP+).

"L'inégalité scolaire se crée dans ces temps où l'enfant a été renvoyé chez lui", se justifie le président, estimant que "la bataille" consistait à ne pas laisser "décrocher les jeunes en sixième", une année charnière pour les élèves.

Toujours dans les quartiers dits "sensibles", Emmanuel Macron a annoncé le développement de "l'accueil en milieu scolaire dès deux ans pour ceux qui le souhaitent". En complément, il promet "moins d'élèves par classe en moyenne section en maternelle". Lancée à Marseille, la mesure sera étendue d'ici 2027 aux 300 quartiers les plus sensibles de France, précise l'Élysée. Actuellement, l'école à deux ans est déjà possible partout en France, mais à la discrétion des maires, qui doivent s'assurer de la capacité de l'école maternelle à assurer le bien-être de ces très jeunes enfants.

Renouveler le "nouveau bac"

Le président de la République a aussi évoqué l'autre extrémité de la scolarité des jeunes français : la terminale et le baccalauréat. Il est revenu sur les critiques autour du nouveau bac, plus étalé dans les temps et qui mène mécaniquement à un absentéisme renforcé en fin d'année, alors que la plupart des élèves de terminale savent déjà s'ils ont ou non leur diplôme .

"Qu'il y ait plus de contrôle continu est plutôt une bonne chose, que l'année scolaire se finisse si tôt sur certaines épreuves est plutôt un problème", a reconnu Emmanuel Macron. "J'ai demandé des aménagements pour qu'à partir de la rentrée prochaine le nouveau bac corresponde plus à nos besoins."

Il souhaite également améliorer "l'humanité du système" de Parcoursup, l’algorithme d'orientation post-bac mis en place dès les premiers mois de son premier quinquennat. Emmanuel Macron souhaite que "parents d'élèves et jeunes aient beaucoup plus de retours sur leurs dossiers", surtout lorsqu'ils sont refusés.

L'orientation professionnelle le plus tôt possible

En amont, il estime aussi que "les enfants sont mal orientés". Il souhaite donc généraliser "la demi-journée 'avenir professionnel', une fois tous les quinze jours, dès la 5e". "On va faire entrer les métiers à l'école pour orienter mieux. Pourquoi les enfants des quartiers difficiles ont des problèmes d'orientation ? Parce que les parents ont souvent des problèmes économiques eux-mêmes, qu'ils n'ont pas de réseau, donc pas de bon conseil", estime le président. "On sait où il y a des besoins, où il y a de l'embauche ! Que les mômes, dès la 5e, puissent se dire : il y a des besoins là."

Des annonces qui ne convainquent pas vraiment les syndicats, notamment ceux des enseignants marseillais, où l'exécutif expérimente son "école du futur". Caroline Chevé, secrétaire départementale de la FSU 13 (majoritaire dans l’Éducation nationale) y voit "une volonté de faire de Marseille le laboratoire du néolibéralisme appliqué aux services publics et en particulier à l'école".