Baccalauréat : des courriers envoyés aux familles d'élèves démotivés après les épreuves anticipées

Nous vous en parlions il y a quelques semaines : après les épreuves de spécialité du bac du mois de mars, de nombreux élèves de terminale décident de ne plus aller en cours. Depuis qu'ils ont leurs notes de spécialités, ils peuvent en effet calculer 82% de leur note finale du bac , et sont encore moins motivés.

Mais les rectorats et les proviseurs ne l'entendent pas de cette oreille : des élèves absentéistes ont reçu des courriers de rappel à l'ordre. Certains élèves ont déjà reçu cette lettre de mise en garde, d'autres ne vont pas tarder à la recevoir.

C'est le cas comme dans ce lycée de Moulins, dans l'Allier, où Lydia Advenier, secrétaire nationale du syndicat des chefs d'établissements SNPDEN, est proviseure : "Avec l'équipe pédagogique et les professeurs de terminale, on a décidé d'envoyer un courrier aux familles", explique-t-elle. Ce courrier rappelle l'obligation d'assiduité, avec un relevé complet des absences de l'élève.

"Le jury peut décider de ne pas accorder des points manquants"

La lettre rappelle aussi que les programmes ne sont pas terminés, en vue du grand oral et de la poursuite d'études l'an prochain. "On insiste sur le fait qu'il y a encore un livret scolaire, dans lequel le troisième trimestre figure au même titre que les deux précédents. Or le jury du baccalauréat examine l'ensemble du livret scolaire : il serait dommage d'avoir un troisième trimestre moins sérieux que les deux précédents."

Et si jamais le candidat est à la limite d'obtenir une mention au bac ou d'aller au rattrapage, "le jury peut décider de ne pas accorder les quelques points qui manqueraient, par exemple, ou de ne pas décerner une mention". "Donc ça peut avoir un impact fort, ne serait-ce que sur la réussite à l'examen", assure Lydia Advenier.

Sans oublier le fait qu'au-delà de l'examen, même une fois le baccalauréat en poche, le troisième trimestre compte dans Parcoursup, dans la phase complémentaire pour les candidats qui n'auraient pas obtenu leurs premiers vœux.