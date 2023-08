Baccalauréat : les épreuves de spécialité seront de retour au mois de juin dès cette année

C'est un véritable retour en arrière. Les épreuves de spécialité du baccalauréat, avancées en mars, se tiendront désormais au mois de juin, et ce, dès l'édition 2024, comme l'a acté le chef de l’État cette semaine, selon les informations du quotidien "Le Parisien/Aujourd'hui en France" confirmées par franceinfo auprès de l'Elysée et l'AFP. Emmanuel Macron rompt ainsi avec une partie de la réforme de Jean-Michel Blanquer et répond aux critiques des syndicats de professeurs et des parents d'élèves.

Les enseignants avaient notamment constaté des rangs plus que clairsemés dans leurs classes, une fois les épreuves passées. En effet, grâce à leurs notes obtenues en avril et au contrôle continu, les lycéens pouvaient calculer leurs points pour le bac, qu'ils avaient déjà pour la plupart (parfois avec mention), si bien que les deux dernières épreuves (philosophie et grand oral) ne représentaient plus beaucoup d'enjeux.

Le ministre de l'Éducation Gabriel Attal doit s'exprimer au journal de 20 heures de TF1, dimanche et devrait confirmer ces changements présentés comme des "ajustements de calendrier". Il doit aussi tenir lundi matin sa conférence de presse de rentrée.

"Il y a trop de vacances"

Dans une interview au Point, mi-août, Emmanuel Macron, qui a fait de l'éducation un "domaine réservé" au président, estimait déjà que les épreuves du baccalauréat, qui ont démarré pour la première fois en 2023 dès le mois de mars, ne pouvaient pas se tenir "si tôt dans l'année". Emmanuel Macron avait également estimé dans cet entretien que les élèves "qui en ont besoin" devraient pouvoir rentrer à l'école "dès le 20 août" pour "faire du rattrapage". "Il y a trop de vacances, et des journées trop chargées", avait-il ajouté, estimant qu'il fallait "reconquérir le mois de juin pour les élèves qui ne passent pas d'épreuves en fin d'année".