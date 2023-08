Baiser forcé de Rubiales : une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" ouverte en Espagne

L'histoire est loin d'être terminée. Le parquet espagnol a annoncé lundi qu'il allait ouvrir une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" présumée dans l'affaire du baiser forcé du patron du football espagnol Luis Rubiales sur une joueuse lors du sacre de l'Espagne au Mondial. Agé de 46 ans, il a déjà été suspendu samedi par la Fifa "de toute activité liée au football au niveau national et international" pendant 90 jours.

Le parquet va enquêter sur "des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle", a indiqué le ministère public dans un communiqué transmis à l'AFP, invitant Jennifer Hermoso à se mettre en contact avec le parquet de l'Audience nationale "dans un délai de 15 jours" afin d'être "informée de ses droits en tant que victime" et de "déposer plainte" le cas échéant.

"#MeToo du foot espagnol"

Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, encourt désormais les sanctions des autorités de son pays après avoir été suspendu par la Fifa. Saisi par le gouvernement espagnol, le Tribunal administratif des sports (TAD) s'est réuni à 13 heures pour se prononcer sur la plainte de l'exécutif contre Rubiales, a-t-on appris auprès de cette instance. Si elle ouvre une procédure, le Conseil supérieur des sports (CSD), un organisme gouvernemental, pourra alors suspendre le président de la fédération (RFEF) le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Son président doit s'exprimer en fin de journée.

L'affaire, déjà surnommée le "#MeToo du foot espagnol" et qui a éclipsé le sacre mondial de la Roja féminine, a entraîné une vague d'indignation en Espagne, pays réputé comme très avancé en matière de droits des femmes, mais aussi à l'étranger. Plusieurs équipes de football masculines et féminines du pays ont exhibé des banderoles ou des T-shirts avec l'inscription #SeAcabo (finissons-en) pour demander la fin de l'impunité envers les actes sexistes et les violences sexuelles, un slogan devenu viral sur les réseaux sociaux.

Rubiales martèle que le baiser était "consenti"

Les 23 joueuses de la Roja refusent désormais de jouer sous la direction actuelle et six membres de l'encadrement de la sélection féminine ont démissionné samedi. La présidente de la Ligue féminine de football professionnel, Beatriz Alvarez, a appelé lundi tous les dirigeants de la fédération ayant applaudi vendredi le discours de Luis Rubiales à démissionner.

L'ancien défenseur martèle pourtant que ce baiser sur la bouche de Jenni Hermoso lors de la cérémnie de remise des médailles de la Coupe du monde de football était "consenti" . "C'est elle qui m'a soulevé et pris dans ses bras. (...) Je lui ai demandé 'un petit smack' et elle m'a dit 'd'accord'" , a-t-il affirmé. Une version catégoriquement démentie par la championne du monde qui a dit s'être sentie "vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part" .

Le refus de Rubiales, contre toute attente, de démissionner vendredi malgré d'intenses pressions a choqué, tout comme son discours violent contre un supposé "faux féminisme".