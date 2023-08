Baiser forcé : la fédération de foot espagnole dénonce les "mensonges", les championnes du monde en grève

Le football espagnol est en pleine crise. Les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne sous la direction actuelle. Jenni Hermoso se dit "victime d'une agression" de la part de son président. La fédération réplique et dénonce les "mensonges" de la joueuse.

Un nouveau chapitre s’ouvre dans le scandale du baiser forcé, qui secoue la fédération du football espagnol. Après le refus vendredi de démissionner, les joueuses de la sélection répliquent pour soutenir leur attaquante Jenni Hermoso. Elles menacent de faire grève et annoncent qu’elles ne joueraient plus avec la Roja si la direction actuelle était maintenue. Samedi, la fédération espagnole de foot dénonce les "mensonges".

Publicité

"Vulnérable et victime d'une agression"

Vendredi soir, quelques heures après la prise de parole de Luis Rubiales devant l’assemblée générale de sa fédération, Jenni Hermoso a assuré s'être sentie "vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement de ma part" lorsqu'elle a été embrassée de force. La joueuse le répète, ce baiser "n’était pas consenti".

Et vendredi soir, ce qui est déjà surnommé le "#MeToo du football espagnol", à la suite de faits considérés dans la loi comme une agression sexuelle, a connu un énième rebondissement avec l'annonce d'une grève de l'équipe nationale féminine. Les 23 joueuses de l'équipe sacrée championne du monde dimanche en Australie ont en effet annoncé qu'elles refusaient de rejouer avec la Roja "si les dirigeants actuels (étaient) maintenus". Le texte, déjà signé par 81 joueuses, reste ouvert à d'autres signatures, selon le syndicat Futpro.

Luis Rubiales refuse de démissionner

Les déclarations du président du football espagnol n’auront fait qu’envenimer la situation. Contre toute attente, Luis Rubiales a refusé de présenter sa démission , lors d'une assemblée générale extraordinaire de sa fédération. Celui qui est en poste depuis 2018, a dénoncé le "faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité" et a fustigé une "tentative d'assassinat social" lors de ce discours d'environ une demi-heure. Il a certes présenté "(ses) excuses", mais pas pour le baiser, qui était selon lui "spontané", "réciproque" et "consenti", mais pour "le contexte dans lequel il s'est produit".

La Fédération espagnole de football remet de l'huile sur le feu

Nouvel épisode dans la nuit de vendredi à samedi : la Fédération espagnole de football (RFEF) a qualifié de "mensonges" les accusations portées contre son président Luis Rubiales : "La RFEF et le président (Luis Rubiales) vont prouver chaque mensonge publié par qui que ce soit au nom de la joueuse, ou, si c'est le cas, par la joueuse elle-même", a indiqué l'instance dans un communiqué.

La RFEF accompagne son communiqué de quatre photos pour montrer que, selon elle, "les pieds du président sont ostensiblement soulevés du sol par l'action de la joueuse" qui précède le baiser.