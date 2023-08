Baiser forcé : Luis Rubiales suspendu provisoirement par la Fifa, retour sur une semaine de polémique

"Je ne démissionnerai pas ! Je ne démissionnerai pas !". Voilà les mots de Luis Rubiales vendredi devant une assemblée générale extraordinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) réunie près de Madrid et à laquelle étaient convoquées quelque 140 personnes. Les vidéos montrant le patron du football espagnol en train d'embrasser de force une joueuse espagnole après la finale du Mondial féminin de football à Sydney dimanche dernier ont fait le tour du monde. Luis Rubiales parle d'un baiser "spontané", "réciproque" et "consenti". Les 23 championnes du monde refusent de jouer pour l'Espagne sous la direction actuelle. Samedi après-midi, la Fifa annonce suspendre provisoirement Luis Rubiales. Retour sur une semaine qui a fait vaciller le sommet du football espagnol.

Dimanche 20 août : le baiser forcé et dans un premier temps le déni

Après la victoire de l'équipe de football d'Espagne à Sydney en finale du mondial féminin de football (1-0 face à l'Angleterre) dimanche 20 août, toute la délégation espagnole exulte. Sur le podium où les joueuse doivent recevoir la coupe de championnes du monde, le président de la Fédération royale espagnole de football félicite chaleureusement chaque joueuse. Lorsqu'arrive Jenni Hermoso, Luis Rubiales, 46 ans, lui prend la tête et l'embrasse de force.

La numéro 10 espagnole semble l'avoir d'abord pris à la rigolade et déclare quelques minutes plus tard, en direct sur Instagram, "ça ne m'a pas plu, hein !". Dans des déclarations transmises ensuite à la presse par sa fédération, elle explique qu'il s'agissait d'"un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du monde". "C'est une célébration spontanée, qui se manifeste ainsi. Les deux sont des amis très proches", indique de son côté la Fédération. Mais les images deviennent virales sur les réseaux sociaux et suscitent une vive indignation.

Lundi 21 août : Luis Rubiales s'excuse dans une vidéo

Après avoir d'abord minimisé, le patron du football espagnol s'exprime lundi 21 août. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il présente ses excuse et affirme qu'il s'agi d'un geste "naturel, normal". "Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé", dit-il. Et d'ajouter que "s'il y a des gens qui ont été blessés par cela, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire".

Mardi 22 août : le Premier ministre espagnol s'emmêle

Mais ces excuses n'ont pas suffi à éteindre le scandale. Face à l'ampleur que prend l'affaire, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez réagit ce mardi 22 août. Il assure alors que ce baiser forcé constitue "un geste inacceptable" et que les excuses de Luis Rubiales sont "insuffisantes" et "inadéquates". Il appelle le président de la fédération à "aller plus loin", sans plus de précisions. Quelques heures avant, le Premier ministre espagnol avait reçu les joueuses de la "Roja" (surnom des équipes nationales espagnoles) et il avait déclaré que "ce 21ème siècle doit être - il va l'être, j'en suis convaincu- le siècle des femmes dans tous les domaines".

La pression s'accentue. Un journaliste qui lui demande s'il appelle à la démission du président de la fédération espagnole de football, Pedro Sánchez répond simplement que la Fédération royale espagnole de football (RFEF) n'est pas un organisme dépendant du gouvernement. Plusieurs ministres du gouvernement de gauche espagnol, dont la ministre du Travail Yolanda Díaz, numéro trois du gouvernement, avaient déjà appelé à la démission de Luis Rubiales et évoqué des poursuites.

Mardi soir, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) annonce qu'en raison du "caractère d'urgence" elle tiendra vendredi une assemblée générale extraordinaire consacrée à cet incident.

Plusieurs personnalités du football s'expriment aussi. Après un communiqué sévère de l'association des footballeurs espagnols (joueurs et joueuses), c'est l'iconique attaquante américaine Megan Rapinoe, la joueuse la plus médiatisée au monde, qui réagit. Dans une interview accordée au mensuel américain The Atlantic. "Dans quel monde à l'envers vivons-nous ? Sur la plus grande scène, où l'on devrait célébrer, Jenni doit être agressée physiquement par ce type", a déclaré Rapinoe, dénonçant un "profond niveau de misogynie et de sexisme".

Mercredi 23 août : le gouvernement espagnol exige une enquête "urgente"

La pression monte encore d'un cran mercredi 23 août. Le gouvernement espagnol exige une enquête "transparente et urgente" à la fédération nationale de football. Victor Francos, secrétaire d'Etat espagnol aux sports et président du Conseil supérieur des sports (CSD), a déclaré que le Conseil prendrait des mesures si la RFEF ne le faisait pas, et qu'il pourrait porter l'affaire devant le Tribunal administratif des sports en Espagne.

Victor Francos, secrétaire d'Etat espagnol aux sports et président du Conseil supérieur des sports (CSD), déclare que le Conseil prendra des mesures si la RFEF ne le faisait pas, et qu'il pourra porter l'affaire devant le Tribunal administratif des sports en Espagne. "

La joueuse espagnole Jenni Hermoso, sort de son silence et demande "des mesures exemplaires" à l'encontre de Luis Rubiales. "Mon syndicat Futpro, en coordination avec mon agence TMJ, se chargent de défendre mes intérêts et sont les interlocuteurs (à joindre) sur le sujet", a annoncé la N.10 dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par Futpro. Il condamne "fermement les conduites qui attentent à la dignité des femmes" , et réclame dans ce même communiqué à la Fédération espagnole de Foot (RFEF) des "mesures exemplaires" afin de "veiller sur les droits de nos joueuses" en "appliquant les protocoles nécessaires".

La ligue professionnelle de Football féminin espagnole réclame pour sa part la mise à pied de Luis Rubiales. Quelques heures plus tard, c'est au tour de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) de s'exprimer et de réclamer une enquête de la Fifa, qui lance une procédure disciplinaire.

Jeudi 24 août : la presse espagnole parle d'une démission imminente

Face à cette polémique, les médias espagnols annoncent jeudi 24 août que Luis Rubiales va présenter sa démission vendredi, lors de l'assemblée générale extraordinaire de sa fédération. Une réunion dont la tenue a été annoncée mardi et convoquée en "urgence (...) au regard des derniers événements survenus dimanche dernier à Sydney".

Entretemps, d'autres images incriminantes sont venues aggraver son cas, notamment celles où on le voit, encore dimanche, sur le balcon d'honneur du stade, empoigner ses parties génitales pour célébrer la victoire... à quelques mètres de la reine Letizia.

Vendredi 25 août : "Je ne démissionnerai pas !", les joueuses en grève

Luis Rubiales prend tout le monde à contre-pied vendredi en refusant de démissionner et en contre-attaquant . "Je ne démissionnerai pas! Je ne démissionnerai pas !", assure-t-il devant l'assemblée, dont une partie l'a applaudi. Il a dénoncé le "faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité" et a fustigé une "tentative d'assassinat social" lors de ce discours d'environ une demi-heure.

Après le refus vendredi de démissionner, les joueuses de la sélection espagnole répliquent pour soutenir leur coéquipière . Elles menacent de faire grève et annoncent qu’elles ne joueraient plus avec la Roja si la direction actuelle était maintenue. La ripose de la Fédération espagnole arrive quelques heures plus tard, dans la nuit de vendredi à samedi. La Fédération espagnole de football (RFEF) qualifie de "mensonges" les accusations portées contre son président Luis Rubiales.

Samedi 26 août : Luis Rubalies provisoirement suspendu par la Fifa

Est-ce la fin du feuilleton ? Luis Rubiales est suspendu provisoirement par la Fifa. Un communiqué publié samedi 26 août annonce la suspension pour 90 jours de Luis Rubiales "de toutes activités liées au football à niveau national et international." La sanction s'applique dès samedi, "dans l'attente de la procédure disciplinaire ouverte contre Luis Rubiales jeudi 24 août", ajoute la Fifa.

La Commission de discipline de la FIFA a interdit également à Luis Rubiales "d’entrer en contact ou de tenter d’entrer en contact avec Mme Jennifer Hermoso ou son entourage immédiat", "afin de préserver, entre autres, les droits fondamentaux de la joueuse et le bon déroulement de la procédure disciplinaire devant cet organe disciplinaire".