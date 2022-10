balancetonsalaire : sur Twitter, des salariés révèlent leur rémunération pour soutenir les grévistes

C'est une réponse à la direction de Total Energies. Dimanche soir, alors que le mouvement de grève dans le secteur des carburants se durcit, la direction du groupe pétrolier décide de communiquer sur la rémunération d’une partie des salariés du groupe. « La rémunération mensuelle moyenne d’un opérateur de raffinerie de TotalEnergies en France en 2022 est de 5 000 euros brut par mois, Intéressement Participation compris [4 300 euros par mois hors intéressement] », est-il écrit . La décision de la direction de communiquer sur ses salaires a provoqué un émoi sur twitter, sur lequel le hashtag #BalanceTonSalire est venu surfer.

Depuis mardi, selon un décompte de l’outil de veille Visibrain pour France Inter, plus de 30 000 tweets contenant ce mot-clé ont été publiés, avec un pic jeudi à 15 754 messages dans la journée.

L'utilisation du mot-clé #balancetonsalaire a bondi depuis trois jours © Radio France - Visibrain

Un mouvement en soutien aux grévistes de la CGT

Le mouvement a été lancé mardi par un compte nommé "BreakingInfosTV2", dont la biographie Twitter indique qu’il est "un compte politique anti-extrême droite et extrême finance". "Je gagne 1 500 euros net par mois et je soutiens la grève de la CGT sur l’augmentation des salaires", indique cet utilisateur.

Le mot-clé #balancetonsalaire avait déjà été utilisé par le passé sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il avait été utilisé dans plusieurs manifestations pour l'égalité femmes-hommes.

Rapidement, de nombreux utilisateurs ont emboîté le pas de cet utilisateur. "Je gagne 3 000 balles mais il ne faut pas attendre d’être en enfer pour négocier le poids des chaînes ! Je soutiens la grève de la CGT et je marche le 16 octobre", indique un autre compte, en référence à la marche initiée par la France Insoumise et la Nupes ce dimanche. "Enseignant après 14 ans d'ancienneté : 2072€", indique encore un autre profil, dans un tweet repris plus de 1 500 fois.

Même des gros salaires communiquent leur rémunération

La popularité du mot-clé semble toucher des couches y compris où les salaires sont plus élevés, comme cet utilisateur qui explique avoir gagné 4 000€ en sortie d'école, puis avoir quitté son emploi pour une société coopérative où il touche 2500€. Ou ce cadre ingénieur âgé de 61 ans qui dit gagner 7 000 euros bruts mensuels et affiche son soutien à la grève des raffineurs.

Les profils sont nombreux, comme celui de cette "Directrice d’une boutique qui fait plus d’1,5 millions d’€/an, situé en plein triangle d’or à Bordeaux". "Je gagne 1585€ par mois, après des années sacrifice pour monter les échelons, d’heures sup, de travail le week end, les jours fériés etc", dit-elle avant d'achever son message par "Ciao". Beaucoup de travailleurs très diplômés affichent aussi l’écart entre leur niveau de formation et leur rémunération : 1 400 euros par mois pour un ingénieur en biologie titulaire d’un bac+5 et "traité comme un provax ultrariche de l’industrie pharmaceutique".

Peu de personnalités "certifiées" ont utilisé #balancetonsalaire

Le hashtag est aussi l’occasion pour certains de manifester leur revendication d’une hausse des allocations adulte handicapé, jugées trop faibles pour vivre convenablement. Pour d’autres, c’est une opportunité d’afficher un gros salaire obtenu grâce à l’entreprenariat.

En revanche, on ne trouve quasiment aucun compte "certifié" (avec la petite coche bleue) qui participe au mouvement. A l’exception de celui de la journaliste Elodie Hervé qui révèle une moyenne mensuelle de 1 400 euros net, avec un salaire variable lié au statut de pigiste. Ainsi que… les chroniqueurs de l’émission Touche pas à mon poste, qui ont tous refusé de donner leur salaire jeudi sur le plateau de l’émission lors d’un débat sur le hashtag #balancetonsalaire, à l’exception de deux d’entre eux.

