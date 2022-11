Bande dessinée - Blutch : « Le dessin est le meilleur moyen pour raconter le désir »

Dans la lignée de ses précédents livres, La Volupté et C'était le bonheur, Blutch interroge la romance, l'incartade, et la vie de couple avec un parti pris : l'homme, B, vient de la gauche de la page, et la femme, A, de la droite… Pour le reste… L'homme se retrouve attaché à un poteau d'Indien, la femme joue la funambule au dessus d'un champ de bataille. Le dessin en couleurs directes est splendide. L'occasion d'une rencontre.

L'amour, rare dans le 9e art

Blutch : « J'aimerais embrasser plusieurs aspects de la vie de couple à travers plusieurs livres. Le titre La mer à boire vient du livre d'un auteur que j'aime bien. Dans Monsieur Paul, Henri Calet évoque la relation amoureuse comme étant "la mer à boire". Cela me semblait un titre intrigant, et amusant. Je suis ensuite parti d'un principe très ténu : le garçon partait de la gauche vers la droite et la fille de la droite vers la gauche. Ils avançaient ainsi jusqu'à se rencontrer…

Publicité

À chacune de mes BD, je m'attaque à un genre : le reportage, l'autobiographie, le western… Là, je me suis attelé à l'amour car en BD, ce n'est pas si souvent traité. Ensuite, j'utilise mon langage : la bande dessinée. C'est-à-dire une manière métaphorique, presque distrayante de raconter. C'est par exemple l'image du lasso. Je me sers de mon outil pour parler de sentiments partagés par tout le monde. »

Le dessin, le meilleur moyen de montrer l'amour

« Je pense franchement que le dessin est le meilleur moyen de décrire des choses sensuelles parce qu'il agit comme une mise à distance, à l’inverse d’une représentation frontale comme la photo ou le cinéma.

C'est très compliqué de filmer, ou de photographier, le désir parce que la réalité est là, directe, et elle s'impose à nous violemment. Je n'ai jamais été convaincu, par exemple, par l'érotisme dans les films. La BD est un excellent moyen de faire des récits fantasmatiques ou érotiques grâce à cette transfiguration par le dessin. J’ai été très marqué par le nu en peinture.

Maltraiter son personnage

« Je suis presque tenu de me représenter alors que je n'en ai pas une envie pressante. Je n'imagine pas le récit autrement. Pour que je sois présent à une histoire, il faut que j'interprète le rôle. Sinon, il aurait sonné faux. Je suis acculé à l'autoportrait. Mais comme je n'ai pas une attirance particulière pour mon physique, je vais contre cette autoreprésentation. C'est peut-être pour ça que le personnage en prend pour son grade. Je ne suis pas enclin à une analyse trop profonde de ma façon de fonctionner, car ça coupe un peu l’envie. »

L’absurde

« La BD permet ce qui n’est pas raisonnable. C'est un excellent transport pour le rêve, l’absurde. Et Buñuel n’est jamais très loin. Hergé ou Magritte ont en eux, une certaine forme d’absurde. Plus jeune, j’ai été marqué par les surréalistes. Et je suis certain que cela continue à m’influencer. Le décalage vient aussi de remarques que je note dans un carnet. Là, ce Bruxelles très suisse vient d’une remarque de mon fils enfant. Arrivé à la Gare du midi à Bruxelles, il s’était écrié : « Ah bon, c’est ça la Suisse ? ».

Hergé et Goya

« Lors de l’écriture du livre, j’ai visité l’exposition Goya à Bâle. Il y a des réminiscences dans L’Amour à boire, dans les scènes de bataille par exemple. Mais j’ai surtout cherché une espèce de fluidité du récit, une espèce de simplicité, et de style. Et il y a des hommages, comme cette arrivée en train calquée sur Tintin en Amérique. C’est toujours comme ça un livre. Sous lui, se cache un océan de références et de réminiscences. »

La mer à boire de Blutch est publié chez 2024