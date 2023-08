Bande dessinée : "Chumbo" par Matthias Lehmann : chroniques des années de plomb brésiliennes

Flash-back dans les années 1930 à Belo Horizonte, à l’Est du Brésil. C'est là que sévit Oswaldo Wallace. À la tête de mines de manganèse, l'homme d'affaires maltraite ses employés, en particulier s’ils sont syndiqués, mais aussi sa femme et ses enfants. S’il permet à ces derniers de mener une vie confortable sur le plan matériel, c’est au prix d’une éducation stricte où les enfants sont priés de ne pas fréquenter ceux du personnel, comme Iara Rebendoleng. Ce tyran fascisant empêche bien sûr son épouse de s’émanciper et de s’épanouir.

Mais petit à petit la famille s’appauvrit. Severino et Ramires, les deux fils prennent des chemins opposés : l’un dénonce le système, tandis que l’autre en profite.

Publicité

À suivre le parcours des frères ennemis, on en apprend un peu plus sur le Brésil, sa culture, ses musiques… et sur sa sociologie

Les différences de classe sont impitoyables, le racisme courant et ravageur, la pauvreté, dévastatrice. Mais le combat politique est omniprésent. Toutes les informations sur le pays sont distillées au long du récit sans jamais l’alourdir. Le dessin en noir et blanc très évocateur renforce le réalisme des situations. Surtout, les personnages profondément humains nous rendent accessible, et passionnante la réalité souvent violente d’un pays sous la dictature. Car le XXe siècle brésilien est émaillé de différents coups d’État. Sans concession sur les hommes et les régimes, cette histoire se lit d’une traite.

Regarder : "Chumbo", Matthias Lehmann se met en 4

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Chumbo par Matthias Lehmann est paru chez Casterman